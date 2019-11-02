«Деревья повалило, остановки и крыши снесло»: Коммунальщики устраняют последствия обрушившегося снегопада в Кисловодске
Первый снег в Кисловодске принес местным жителям «горькие плоды». Из-за него в городе-курорте накануне не выдержала и рухнула транспортная остановка.
По словам горожан, остановочный пункт не выдержал веса снежного покрова и завалился вперед. К счастью, в это время пассажиров на остановке не оказалось.
На этом «непогода» не остановилась. В сети появились кадры, на которых видно, как не «прошел проверку на прочность» навес торгового павильона на рынке.
Коммунальщики устраняют последствия обрушившегося снегопада в Кисловодске.
В другой части города-курорта люди жалуются на поваленные деревья. Ветви «зеленых легких» Кисловодска от мокрого снега и сильного ветра упали на улицы.
Фото: СОЦСЕТИ
Коммунальщики целый день ликвидируют снежные завалы. Сообщается, что экстренное предупреждение регионального управления МЧС будет действовать в крае до конца 2 ноября. В южной части Ставрополья в ближайшие часы возможен сильный снег.
Напомним, накануне, в Ессентуках за сутки коммунальщики вывезли 30 КамАЗов снега.
ИСТОЧНИК KP.RU