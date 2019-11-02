2019-11-02T17:10:15+03:00
Общество

«Деревья повалило, остановки и крыши снесло»: Коммунальщики устраняют последствия обрушившегося снегопада в Кисловодске

В южной части Ставрополья в ближайшие часы возможен сильный снег
Ася АСРЯН
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Первый снег в Кисловодске принес местным жителям «горькие плоды». Из-за него в городе-курорте накануне не выдержала и рухнула транспортная остановка.

По словам горожан, остановочный пункт не выдержал веса снежного покрова и завалился вперед. К счастью, в это время пассажиров на остановке не оказалось.

На этом «непогода» не остановилась. В сети появились кадры, на которых видно, как не «прошел проверку на прочность» навес торгового павильона на рынке.

Коммунальщики устраняют последствия обрушившегося снегопада в Кисловодске.

В другой части города-курорта люди жалуются на поваленные деревья. Ветви «зеленых легких» Кисловодска от мокрого снега и сильного ветра упали на улицы.

Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Коммунальщики целый день ликвидируют снежные завалы. Сообщается, что экстренное предупреждение регионального управления МЧС будет действовать в крае до конца 2 ноября. В южной части Ставрополья в ближайшие часы возможен сильный снег.

Напомним, накануне, в Ессентуках за сутки коммунальщики вывезли 30 КамАЗов снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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