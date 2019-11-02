Драка, удаление, два пенальти и гол в меньшинстве на последних минутах: результат матча Динамо – Ахмат 2 ноября 2019

Динамо на последних минутах в меньшинстве смогло отыграться в матче с грозненским Ахматом — 1 : 1. При этом в достаточно скучном по содержанию самой игры матче было всё: драка, удаление, россыпь жёлтых карточек, два пенальти и гол в добавленное время.

Перед матчем многие эксперты делали ставку на москвичей. Динамо после увольнения Хохлова смотрелось внушительно: в матчах с ЦСКА и Краснодаром «бело-голубым» удалось добыть четыре очка, схема с пятью защитниками, привитая и.о. главного тренера Кириллом Новиковым работала. В матче с аутсайдерами, грозненским Ахматом, серьёзных проблем ожидать было сложно.

Динамо Ахмат: Обзор матча от 2 ноября 2019.Видео: Матч ТВ

Однако с самого старта игра хозяев поля вызвала существенные вопросы. На своей арене динамовцы отдали мяч сопернику и не смогли провести ни одной опасной атаки вплоть до 30-й минуты встречи. Ахмат, нужно сказать, тоже не блистал, но выглядел солиднее, учитывая кадровые проблемы и травму Бернарда Бериши, который был вынужден покинуть поле в самом начале матча.

Все изменилось на 31-й минуте. Арбитр Лапочкин назначил спорный 11-метровый в ворота Ахмата — после удара по воротам гостей мяч попал в плечо защитника. Но рефери увидел игру рукой и указал на точку.

На счастье арбитра, ситуацию спас Городов, потащивший пенальти. Ну а через 10-ть минут к 11-метровому рефери приговорил Динамо. На этот раз абсолютно заслуженно. Справедливость восторжествовала — Понсе был точен, мощно пробив по центру, мимо упавшего в угол Шунина! 0:1.

По окончании тайма статистика была красноречивой: ноль ударов по воротам, ноль в створ у Динамо. Начало второй половины также было скомканным — много борьбы в центре поля, много фолов. Итогом стали два нарушения Каборе за 5 минут. За каждое хавбек получил по карточке и отправился отдыхать.

Новиков старался поменять рисунок игры, даже сломал схему с пятью защитниками, чтобы усилить атаку. Всё тщетно. Динамовцы бились о защиту Ахмата безыдейно. На 90-й минуте после очередного столкновения раздосадованный Слай сцепился с нагловато подтолкнувшим его Семёновым. На место стычки прибежал разгорячённый Мусалов, потасовка чуть не переросла в побоище. Арбитр, к счастью, успел остановить игроков и раздал по карточке нигерийцу и слишком активному россиянину.

В добавленные пять минут ничто не предвещало беды для Ахмата. Но матч взорвался на 93-й. На угловой в штрафную прибежал даже Шунин, и стандарт стал спасительным для «бело-голубых». В суматохе и толкучке в центре штрафной Анхель проиграл верховой мяч Ордецу, а тот мощным ударом головой вколотил снаряд в левый от голкипера нижний угол. Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1. Как и прогнозировала «Комсомольская правда».

Ахмат уехал в Грозный в расстроенных чувствах, а Динамо придётся очень серьёзно работать над атакующей игрой.

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