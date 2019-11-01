2019-11-01T18:44:53+03:00
Общество

«Думали честный чиновник, оказался — крутой решала»: суд вынес приговор бывшему полпреду главы Ставрополья

Андрею Уткину дали большой штраф и реальный срок, которые он хочет оспорить [фото, видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Андрей Уткин уже был фигурантом уголовного делаАндрей Уткин уже был фигурантом уголовного дела
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Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор бывшему полномочному представителю губернатора края Андрею Уткину. Следствие по этому делу идет с декабря 2017 года, когда чиновника и его сообщников арестовали. За покушение на мошенничество полпреду дали четыре года общего режима, сообщает из зала суда корреспондент "КП - Северный Кавказ".

По материалам следствия, Уткин участвовал в группировке, которая должна была за деньги помогать богатым людям уйти от уголовного срока. По принятой в этом кругу версии, они делали это через выдуманных генералов ФСБ. Роль полпреда главы Ставропольского края состояла в том, чтобы искать состоятельных людей, которым нужна такая помощь. Согласно показаниям свидетелей, занимавший высокую должность Уткин хорошо знал регион и мог легко найти клиентов.

Андрей Уткин со своим адвокатом Фото: Варвара АНТОНОВА

Андрей Уткин со своим адвокатомФото: Варвара АНТОНОВА

Таковым оказался уроженец края, на которого и вышел полпред. После встречи мужчин в кафе Уткин пообещал связать клиента с высокопоставленным генералом из Москвы. Когда человек с уголовным делом попадал к липовому фээсбэшнику, Уткин исчезал из схемы и клиент больше с ним не контактировал. Стоимость услуги - 5,5 миллиона рублей.

Отмечается, что никакой реальной силы злоумышленники не имели. В итоге каждый из участников группировки получил бы свою долю - и все. Со слов потерпевшего, он видел, как Уткину передавали деньги в целлофановом пакете, и он брал их "с улыбкой". В этот момент потерпевший якобы находился в незаметном месте.

Обвинение против Уткина в основном построено на показаниях свидетелей и потерпевшего. Как сообщает следствие, мужчины были очень осторожны при общении в Whatsapp, никогда не называя вещи своими именами.

Когда Уткин вместе с юристами попал в зал суда, он подшучивал над родственниками и широко улыбался. Как признался после заседания адвокат чиновника Кирилл Полозов, они надеялись на прекращение уголовного дела. Но:

- Суд приговорил признать Уткина Андрея Валентиновича виновным в совершении преступления и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей, - зачитал приговор судья.

Приговор экс-полпреду губенратора Ставрополья Андрею Уткину.

После этого Уткин заметно поник и отказался говорить со СМИ. Родственники тоже не стали комментировать случившееся. Пока что решение не вступило в силу, и Уткин находится под арестом.

Адвокат Андрея Уткина - о суде и том, когда они обжалуют приговор

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- Мы обязательно обжалуем приговор, - говорит адвокат Полозов. - Мы считаем, что суд необоснованно доверился показаниям лиц, которые оговорили Андрея Валентиновича и которые причастны к совершению данного мошенничества. Они просто пошли на сделку со следствием, благодаря чему получили условные сроки, хотя были подтверждения их ответственности: например, записи переговоров этих лиц.

По словам Полозова, Уткина сгубило "неосторожное знакомство с одним из участников сговора". Если рассматривать материалы переписок, то чиновник "никакое участие в деятельности этих лиц не принимал".

ДЕЛО УТКИНА 2008 ГОДА

Андрею Уткину дали два года условно

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ИСТОЧНИК KP.RU

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