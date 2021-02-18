Биография Андрея Уткина: что известно о подозреваемом в пяти убийствах экс-председателе Думы Ставропольского края

Экс-председатель краевой думы Андрей Уткин идет на третий срок - уголовный. Фото: Дума СК

Биография Андрея Уткина полна событий - политических и криминальных. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, что известно о бывшем председателе Думы Ставропольского края и о новом уголовном деле против него - третьем по счету.

Андрей Валентинович Уткин родился в 1966 году в Кирове, после чего семья переехала в Ставрополь. Здесь мальчик в 1983 году с золотой медалью окончил школу и поступил в мединститут на факультет стоматологии. Недолго проработав ассистентом на кафедре детской стоматологии, в 1991 году решил податься в бизнес.

Работая заместителем гендиректора в АО «Крит», параллельно учился в Академии международного бизнеса по специальности «Управление внешнеэкономической деятельностью». Получив диплом менеджера в 1994 году, открыл собственное дело - многопрофильную фирму «Тенекс-К» (основной вид деятельности - строительство).

В 1996 году началась политическая карьера Андрея Уткина - он стал первым заместителем главы Ставрополя. Этот пост он занимал до 2001 года, после чего перешел на должность руководителя управления по работе с населением Промышленного района Ставрополя. К этому моменту Уткин успел получить диплом юриста и ученую степень кандидата медицинских наук.

Через год Уткин стал сначала депутатом городской думы Ставрополя, а затем и ее председателем, но всего через год покинул пост, чтобы стать вице-мэром краевой столицы. Между делом он овладел специальностью «Экономика и управление на предприятиях» и стал кандидатом экономических наук.

Кстати, есть в его образовательной копилке и звание академика Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Вот только эта общественная организация, созданная в 2000 году, была ликвидирована в 2008 году по решению суда из-за того, что незаконно выдавала «корочки», внешне похожие на официальные государственные удостоверения профессора, члена-корреспондента и академика.

«Коллекционировал» Уткин не только дипломы, но и награды. Есть у него орден РПЦ Святого благоверного князя Даниила Московского; золотая медаль «За миротворческую и благотворительную деятельность»; медаль «Во имя России»; памятные медали «300 лет Российскому флоту», «За высокие достижения по развитию рынка жилья в России», «15 лет вывода Советских войск из ДРА»; нагрудные знаки «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России» и «За большой вклад в социально-культурную сферу Ставрополя».

Благочестивый образ Андрея Уткина дополняет тот факт, что он многодетный отец - у него две дочки и сын.

В 2007 году Андрей Уткин пошел на повышение - стал депутатом Думы Ставропольского края IV созыва и ее же председателем.

В марте 2008 года Уткин подал заявление о досрочном прекращении полномочий и... отправился на скамью подсудимых.

Уткина признали виновным в превышении должностных полномочий - он незаконно подписал договор обмена трех муниципальных квартир на жилой дом, который планировал передать одному из членов правительства СК.

Уткин тоже признал себя виновным, нанесенный городской казне ущерб в миллион рублей возместил (поэтому и получил мягкий приговор в виде двух лет условно) и заявил: «В моей политической карьере поставлена точка. Желаю всем здоровья, успехов, а главное - не попадать в тюрьму».

Слова его Богу в уши не попали...

В 2019 году суд признал Уткина виновным в покушении на мошенничество (он участвовал в группировке выдуманных генералов ФСБ, которые обещали большим людям за еще большие деньги избавить их от уголовного преследования) и приговорил его к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей.

Недавно Уткин вышел на свободу, полностью отбыв наказание (приговор был вынесен в 2019 году, но под арестом он находился с 2017 года). И вот - информация о новом аресте.

На этот раз Уткина подозревают в куда более страшной вещи - в организации в начале 2000-х пяти заказных убийств своих политических и бизнес-конкурентов. Часть из этих преступлен связана с деятельностью одной из самых жестоких группировок современной России - банды Валерия Попова.