Экс-спикер парламента Ставрополья Уткин подозревается в организации пяти убийств

"Комсомолка" узнала сенсационные подробности

Бывший спикер парламента Ставропольского края Андрей Уткин, осужденный осенью 2019 года за мошенничество, сегодня подозревается в организации пяти убийств.

- Уткин задержан по подозрению в организации пяти заказных убийств своих политических и бизнес-конкурентов, совершенных в начале 2000-х годов, - сообщил «КП-Северный Кавказ» источник в правоохранительных органах региона. - Часть из этих убийств связана с деятельностью банды Попова.

Банда Валерия Попова считалась одной из самых жестоких группировок современной России. На Ставрополье она хозяйничала порядка 15 лет, занимаясь рэкетом и убийствами. Группировка отличалась не только жестокостью, но обязательным подчинением под страхом смерти своему лидеру и хорошей конспирацией. Коллегия присяжных Ставропольского краевого суда приговорила Валерия Попова и его подельников Петра Будько, Андрея Геруса и Павла Шестакова к пожизненному заключению. Алексей Муравьев сотрудничал со следствием, поэтому отделался 13 годами колонии строгого режима. Ему инкриминировали участие в убийстве владельца баскетбольного клуба «Локомотив-Минеральные Воды» Александра Сухачева.

Подсудимые (слева-направо: Герус, Попов, Будько, Шестаков) накануне оглашения приговора

Суд счел доказанным 10 эпизодов убийств (всего же на совести «поповцев» - 20 жертв), в которых участвовали все перечисленные персонажи.

Напомним, два года назад Андрея Уткина признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. Было доказано, что Уткин участвовал в группировке, которая за деньги предлагала людям "спасение" от уголовного преследования посредством "крыши" в ФСБ. Роль Уткина состояла поиске состоятельных жителей края, которым нужна была такая "юридическая" помощь. Свой срок заключения экс-чиновник полностью отбыл и недавно вышел на свободу.

54-летний Андрей Уткин с 1996 по 2001 год был первым заместителем главы Ставрополя. Следующий год возглавлял управление по работе с населением Промышленного района города. В 2002-м стал депутатом ставропольской Думы, а вскоре – ее председателем. Через год Уткин стал вице-мэром краевой столицы. А в 2007-м ушел в Госдуму Ставропольского края и стал не только депутатом четвертого созыва, но и председателем парламента. Через год досрочно прекратил полномочия по своему желанию.

Его награды: орден Русской Православной Церкви Святого благоверного князя Даниила Московского, медали «300 лет Российскому флоту», «За высокие достижения по развитию рынка жилья в России», «За миротворческую и благотворительную деятельность», «Во имя России».

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