С пар к любимому горцу: красавица-студентка МГИМО приехала к чеченскому внуку Аллы Пугачевой в Лондон

Чеченский внук примадонны Аллы Пугачевой Дени Байсаров ведет относительно тихую и скрытную жизнь. Шумно не гуляет (или не показывает этого), недавно окончил университет бизнеса, но подался в изобразительное искусство, что можно понять по публикациям Дени в социальных сетях.

Дальше этого парень не позволяет лесть, и СМИ приходится гадать, чем живет сын Кристины Орбакайте. На прошлой неделе, например, журналисты "Комсомольской Правды" нашли предполагаемую пассию Дени - Марию. Учеба в МГИМО, модельная внешность, веселость - всем хороша 21-летняя девушка. И что самое главное - уже знакома со знаменитой бабушкой Байсарова-младшего.

yourmaria такие тёплые воспоминания.. #сднемрожденияалла

Правда, никаких подтверждений тому, что Дени встречается с Марией, не было. Пока девушка не полетела в Лондон, который она называет вторым любимым городом. После Москвы, конечно.

По приезде Мария не показывала виду, что приехала к Дени: прогуливалась по Лондону, красные автобусы вокруг, Биг-Бен рядом. Но в одной сториз, снятой в корейской булочной, внезапно появляется молодой человек, со спины напоминающий Байсарова-младшего. Однако лицо парня так и не попало в кадр.

Мария в корейской булочной с Дени Байсаровым.

У самого Дени никаких публикаций в социальных сетях, хотя бы косвенно намекающих на Марию, не оказалось. На собственный профиль и аккаунт своей лондонской богемы он снимал новые произведения искусства: они то изрисуют стену на пустынной улице Лондона, то на холсте что-то покажут. А в пятницу сходили в Королевскую академию художеств посмотреть на экспозиции. Марии там не появилось.

Однако ближе к вечеру девушка выложила сториз, на которой показала свой завтрак. В публикации она отметила Instagram-аккаунт Дени, после чего все встало на свои места. Мария приехала проведать своего парня после окончания вуза. Вдобавок нашелся отличный повод для поездки - Хэллоуин и ноябрьские праздники. Пока они не закончились, фанаты могут следить за жизнью молодой пары.