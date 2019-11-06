Взрослые одобрили: школьники организовали «Бойцовский клуб» на Ставрополье

«Бойцовский клуб» организовали школьники в Минеральных Водах: драка детей попала на видео благодаря случайному очевидцу. И, что удивительно, в социальных сетях бои без правил получили широкое одобрение взрослых. Окончательную оценку инциденту дадут полицейские.

Видео было снято в одном из дворов по улице Советская. Схватку снимал житель ближайшего дома: на детской площадке собрались шумные школьники. Из толпы выделились две пары, ставшие друг напротив друга. Ещё один малец стал рефери. По его команде ребята бросились жестоко лупить друг друга.

"Бойцовский клуб" школьников на Ставрополье: жестокая драка детей в Минводах попала на видео.

Интересно, что некоторые из участников уличного «Бойцовского клуба» явно пытались копировать стойку и поведение бойцов UFC. Удары, приёмы — всё это крайне походило на смешанные единоборства, набравшие бешеную популярность на Северном Кавказе благодаря Хабибу Нурмагомедову. Да и драка между школьниками — это именно бой, а не разборка, ведь сразу после финальной отмашки рефери ребята совершенно беззлобно расходятся, пожимая друг другу руки.

В социальных сетях ролик неожиданно получил широкое одобрение. Взрослые решили, что уж лучше их дети будут участниками дворового «Бойцовского клуба», «чем сидеть дома уткнувшись в монитор».

— Мужики растут, а не тепличные огурцы, — написал один из пользователей, набравший целых 635 «лайков».

— Не перевелись ещё богатыри на земле Русской! Всё по-честному один на один. Куда лучше, чем селфи в лифте. Такие вряд ли побегут к мамочке плакать, — с одобрением пишут в соцсетях.

— Настоящие русские забавы. Всё по-честному. По-мужски. В чём проблема-то?

Однако окончательную оценку действиям ребят дадут не в соцсетях. Видео заинтересовало полицейских. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, по данному эпизоду ведётся проверка. Правоохранители ищут участников «Бойцовского клуба», чтобы выяснить, кто стал идейным вдохновителем драк.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

В Минводах подростки жестоко избили школьницу и записали это на видео

В Ставропольском крае несколько школьниц избили девочку и записали все издевательства на видео. Как стало известно "Комсомольской правде на Северном Кавказе", инцидент произошел в городском парке Минеральных Вод (подробности).