«Ввели режим ЧС, а помочь не можем»: в Дагестане город бедствует из-за бунта депутатов

В Дагестане из-за депутатского бунта страдает целый город. В Избербаше введён режим ЧС, городу нужна помощь, но часть народных избранников буквально плевать хотела на проблемы «простых смертных». Их интересуют только политические игры.

История началась больше года назад. На городских выборах в Избербаше победили коммунисты: 10 мест из 21. Они решили, что раз уж сила на их стороне, то и председателя городского собрания выберут по своему вкусу. Только вот на голосовании что-то пошло не так. Политики так хорошо договорились, за кого голосовать, что их выдвиженец взял да и проиграл.

Досадную оплошность попытались решить на экстренной сессии горсобрания 30 октября 2018 года. А чтобы на этот раз не оплошать с голосами, представителей других партий решили не звать. Итог: «правильного» спикера всё-таки выбрали, но, как уже трижды определил суд, не совсем законно.

Только вот остальные члены гордумы были не в восторге от такого поворота. И когда коллеги отказались признавать нового спикера, бунтари ушли в подполье. Буквально — больше на заседаниях горсовета их не видели.

— Проблемы начались уже в конце года. Мы их звали заказными письмами, звонили, на сайтах и в прессе публиковали призывы. Они не приходят, — поведал подробности захватывающей истории действующий председатель городской думы Ислам-Али Багомедов. — А без них нет кворума. То есть принять ничего невозможно без 14 голосов! Так у нас пролетел проект бюджета на 2019-й год. Его, если что, до сих пор не приняли!

Взрыв буквально разворотил дом. Оказалось, что подземный газопровод негоден. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Дагестан

Все эти разборки не слишком касались простых горожан. Ровно до 22 октября. Ранним утром на улице Юсупова полыхнул взрыв. Дом № 17 разнесло в щепы, родители и двое детей чудом остались живы, получив серьёзные травмы.

Проверка показала, что если не заменить 8 километров труб под городом — в перспективе на воздух может взлететь чуть ли не весь Избербаш. 700 домов немедленно отключили от газа. Мэр Магомед Исаков тут же ввёл режим ЧС, созвал гордуму. Ииии...на заседание снова пришли только 11 человек.

Несмотря на это, по просьбе местных чиновников, республиканские власти готовы выделить 19,1 миллион рублей на восстановление газопровода. Вот только для этого опять нужна поддержка бунтарей.

— Но мы банально не можем принять деньги! Но у нас нет бюджета, а без бюджета принять помощь от республики мы не можем. В итоге больше 700 домов — без газа, среди них и многоэтажки. Представьте, сколько людей! Мы назначили очередную сессию на 15 ноября. Я надеюсь, что они придут, но, если честно, уже не совсем верю, — признаётся председатель городской думы.

По словам Ислам-Али Багомедова, городские власти пытались решить эту проблему даже силовым путём. Безрезультатно.

— Обращались и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и куда только не писали. Но никакой помощи! Видимо, они просто не хотят вмешиваться в политику. А, тем временем, люди страдают, пока бунтовщики отказываются исполнять свои прямые обязанности, — резюмировал собеседник «КП».