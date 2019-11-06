2019-11-06T19:35:30+03:00
Общество

«Ввели режим ЧС, а помочь не можем»: в Дагестане город бедствует из-за бунта депутатов

Народные избранники принципиально не посещают сессии горсобрания, а расхлёбывать приходится простому люду
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Чиновники уже больше года отказываются исполнять прямые обязанности. Страдают, традиционно, простые людиЧиновники уже больше года отказываются исполнять прямые обязанности. Страдают, традиционно, простые людиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Дагестане из-за депутатского бунта страдает целый город. В Избербаше введён режим ЧС, городу нужна помощь, но часть народных избранников буквально плевать хотела на проблемы «простых смертных». Их интересуют только политические игры.

История началась больше года назад. На городских выборах в Избербаше победили коммунисты: 10 мест из 21. Они решили, что раз уж сила на их стороне, то и председателя городского собрания выберут по своему вкусу. Только вот на голосовании что-то пошло не так. Политики так хорошо договорились, за кого голосовать, что их выдвиженец взял да и проиграл.

Досадную оплошность попытались решить на экстренной сессии горсобрания 30 октября 2018 года. А чтобы на этот раз не оплошать с голосами, представителей других партий решили не звать. Итог: «правильного» спикера всё-таки выбрали, но, как уже трижды определил суд, не совсем законно.

Только вот остальные члены гордумы были не в восторге от такого поворота. И когда коллеги отказались признавать нового спикера, бунтари ушли в подполье. Буквально — больше на заседаниях горсовета их не видели.

— Проблемы начались уже в конце года. Мы их звали заказными письмами, звонили, на сайтах и в прессе публиковали призывы. Они не приходят, — поведал подробности захватывающей истории действующий председатель городской думы Ислам-Али Багомедов. — А без них нет кворума. То есть принять ничего невозможно без 14 голосов! Так у нас пролетел проект бюджета на 2019-й год. Его, если что, до сих пор не приняли!

Взрыв буквально разворотил дом. Оказалось, что подземный газопровод негоден. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Дагестан

Взрыв буквально разворотил дом. Оказалось, что подземный газопровод негоден. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Дагестан

Все эти разборки не слишком касались простых горожан. Ровно до 22 октября. Ранним утром на улице Юсупова полыхнул взрыв. Дом № 17 разнесло в щепы, родители и двое детей чудом остались живы, получив серьёзные травмы.

Проверка показала, что если не заменить 8 километров труб под городом — в перспективе на воздух может взлететь чуть ли не весь Избербаш. 700 домов немедленно отключили от газа. Мэр Магомед Исаков тут же ввёл режим ЧС, созвал гордуму. Ииии...на заседание снова пришли только 11 человек.

Несмотря на это, по просьбе местных чиновников, республиканские власти готовы выделить 19,1 миллион рублей на восстановление газопровода. Вот только для этого опять нужна поддержка бунтарей.

— Но мы банально не можем принять деньги! Но у нас нет бюджета, а без бюджета принять помощь от республики мы не можем. В итоге больше 700 домов — без газа, среди них и многоэтажки. Представьте, сколько людей! Мы назначили очередную сессию на 15 ноября. Я надеюсь, что они придут, но, если честно, уже не совсем верю, — признаётся председатель городской думы.

По словам Ислам-Али Багомедова, городские власти пытались решить эту проблему даже силовым путём. Безрезультатно.

— Обращались и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и куда только не писали. Но никакой помощи! Видимо, они просто не хотят вмешиваться в политику. А, тем временем, люди страдают, пока бунтовщики отказываются исполнять свои прямые обязанности, — резюмировал собеседник «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Больше тысячи жителей Ленского района вступили в программу здоровья инвестора «Шиеса»
Жители Ленского района Архангельской области всерьез озаботились своим здоровьем: число участников беспрецедентной медицинской программы инвестора проекта экотехнопарка «Шиес» - компании «Технопарк» - уже превысило тысячу человек
Новости 24
«Убивая, сажая, пугая»: Кадыров призвал остановить сплетников в интернете
«"Отмывал" песок»: глава района Дагестана попал под уголовное дело
С кладбищ Ессентуков вывезли 50 кубометров мусора
Волков, лисиц, шакалов на Ставрополье вакцинируют от бешенства
Кадыров – один из лидеров рейтинга влияния губернаторов России в октябре 2019 года
Главу Ставрополя вызвали в Кремль
В Ставрополе впервые сыграют свадьбы в новогоднюю ночь
Абоненты «Газпром межрегионгаз Владикавказ» оценили удобство онлайн-сервисов
В историческом парке «Россия - моя история» обсудят реализацию майских указов президента
В Ставрополе срубили главные ёлки города
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей
Ставропольский бизнесмен кидал партнеров в многомиллионных сделках
Роботов для строительства лунной базы хотят испытать на Эльбрусе
В Дагестане зафиксировали сильное землетрясение
Убийца начальника ингушского центра «Э» может скрываться в республике
Сколько чаевых оставляют россияне : отчёт Сбербанка
Крыши ставропольских больниц планируют оснастить солнечными батареями
Ставрополец выловил 140 кг рыбы с одной удочкой
На Ставрополье банда фальшивомонетчиков меняла иностранную валюту на рубли
Завершены поиски пропавшей 17-летней девушки в Дагестане
В Махачкале снесут девятиэтажный жилой дом
В Нальчике врачи удалили 11-килограммовое новообразование
Сенатор от Чечни Сабсаби назвал причины своей отставки
В Ингушетии назначили нового министра образования и науки
Учителя Северного Кавказа живут на самые маленькие зарплаты в стране
Годовалый малыш отравился крысиным ядом в Чечне
Бородатый мужчина, потерявший память, пропал на Ставрополье
Названы регионы с самыми аварийными дорогами
Кадыров: «Наша страна является лучшим другом и защитником ислама»