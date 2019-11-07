"Думала колики - оказалась опухоль": уроженке КБР вырезали 11-килограммовое новообразование

Врачи из Кабардино-Балкарии на днях встретили необычную пациентку, которая думала, что отдышка - дело возраста, а ее обрюзгший живот - это лишний вес. Но оказалось, что все гораздо сложнее: у женщины нашли гигантскую кисту.

Хирург Марат Дзагалов - об удалении гигантской 11-килограммовой кисты 00:00 00:00

58-летняя пациентка поступила в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике с ущемленной пупочной грыжей и болью в животе. Тогда врачи осмотрели женщину и тут же вправили выпяченный участок.

Но боль не прошла. Кроме этого, медиков смущало то, как выглядит живот женщины. Лишний жир свисал у нее только в центре, а в остальных местах все было ровно. При ощупывании у пациентки нашли какое-то большое образование и живот решили проверить на УЗИ и МРТ.

- УЗИ подтвердило, что в животе женщины есть новообразование. Также мы узнали его размер - 43 на 35 сантиметров. МРТ показало кистозное образование, но было много сомнений. Мы не исключали несколько вариантов того, что там может быть, - сказал корреспонденту "КП - Северный Кавказ" хирург Марат Мусович Дзагалов.

Женщину экстренно положили на операцию. Диагноз подтвердился: киста, исходящая из левых придатков матки. Чтобы удалить образование, пришлось вырезать и пораженные придатки матки. При взвешивании доброкачественная опухоль весила 11,5 килограмм.

"Я такое только в учебнике видела": соцсети напугала фотография кисты. Фото: пресс-служба РБК в Нальчике

- Киста формировалась давно. Трудно сказать, сколько лет она росла, - говорит хирург Дзагалов. - Это образование считается гигантским. Киста матки диагностируется достаточно хорошо и на ранних стадиях. Образование в 20 сантиметров уже считается большим и редко встречается, а образование в пять сантиметров подлежит операционному вмешательству (прим.ред.: безопасный размер кисты равен двум-трем сантиметрам - эксперт).

Как выяснилось, женщина не обращала внимания на изменения в форме живота. Думала, поправилась, несмотря на то, что плохо ела. Этим же объясняла постоянную отдышку при физических нагрузках.

- Пациентка никогда не проходила обследование. Еще бы год - и киста выросла бы, дыхание нарушилось бы еще больше. Весь кишечник оттеснило бы и передавило. Поэтому она делала легкий перекус и пила жидкости. Если бы она все запустила, последствия могли быть самыми разными, - уверяет хирург.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, передвигается активно. Через неделю ее выпишут из больницы, а через две - она приступит к работе.