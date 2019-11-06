В Нальчике врачи удалили 11-килограммовое новообразование

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-06T11:59:28+03:00

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Врачи Республиканской клинической больницы в Нальчике вырезали у 58-летней пациентки кисту, чей вес был больше 11 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Женщину экстренно привезли в больницу. Врачи полагали, что у пациентки симптомы пупочной грыжи, и во время осмотра вправили ее. Правда, медики заподозрили, что у женщины есть какое-то новообразование в животе. После УЗИ и МРТ стало понятно, что это - киста. Ее размер - 43 на 35 сантиметров, а вес - 11 килограммов.

Как пояснили хирурги, киста исходит из левых придатков матки. Кроме удаления новообразования, врачи также выполнили пластику грыжевых ворот. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

- Операционная бригада: хирурги - Дзагалов М.М., Шамаев З.М.; анестезиолог - Капшукова Н.А.; операционная медсестра - Дзагова Ф., - сказано в сообщении Республиканской клинической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU