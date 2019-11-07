2019-11-07T15:20:54+03:00
Происшествия

Бывший мэр Каспийска попал под следствие

Меру пресечения Джамалудину Омарову еще не избрали
Варвара АНТОНОВА
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Джамалудин Омаров. Фото: пресс-служба Национального собрания РДДжамалудин Омаров. Фото: пресс-служба Национального собрания РД
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Против бывшего мэра Каспийска Джамалудина Омарова возбудили уголовное дело. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.

Как уверяет следствие, в декабре 2010 года Омаров нелегально, без проведения торгов, отдал предпринимателю три гектара земли. На ней должны были возвести гостинично-развлекательный комплекс с лодочной станцией. Участок Омаров отдал в аренду. Кадастровая стоимость земли выше 42 миллионов рублей. По мнению следствия, муниципалитет понес ущерб из-за этого решения.

Ранее представители Следственного комитета по Дагестану подтвердили информацию, что в мэрии Каспийска и доме Омарова проходит обыск. Пока что меру пресечения подозреваемому не избрали.

Сейчас Омаров работает депутатом Национального собрания Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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