Бывший мэр Каспийска попал под следствие

Против бывшего мэра Каспийска Джамалудина Омарова возбудили уголовное дело. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба Следственного комитета по Дагестану.

Как уверяет следствие, в декабре 2010 года Омаров нелегально, без проведения торгов, отдал предпринимателю три гектара земли. На ней должны были возвести гостинично-развлекательный комплекс с лодочной станцией. Участок Омаров отдал в аренду. Кадастровая стоимость земли выше 42 миллионов рублей. По мнению следствия, муниципалитет понес ущерб из-за этого решения.

Ранее представители Следственного комитета по Дагестану подтвердили информацию, что в мэрии Каспийска и доме Омарова проходит обыск. Пока что меру пресечения подозреваемому не избрали.

Сейчас Омаров работает депутатом Национального собрания Дагестана.