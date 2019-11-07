В администрации Каспийска идут обыски
Это связано с деятельностью одного из заместителей мэра
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Силовики обыскивают здание мэрии города Каспийска (Дагестан), передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
- По предварительным данным, обыски проводят в рамках возбужденного уголовного дела в отношении одного из заместителей главы города, - сказано в сообщении агентства, которое не исключает, что сегодня же чиновника задержат.
ИСТОЧНИК KP.RU
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