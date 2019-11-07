2019-11-07T10:40:07+03:00
Происшествия

В администрации Каспийска идут обыски

Это связано с деятельностью одного из заместителей мэра
Варвара АНТОНОВА
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Силовики обыскивают здание мэрии города Каспийска (Дагестан), передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

- По предварительным данным, обыски проводят в рамках возбужденного уголовного дела в отношении одного из заместителей главы города, - сказано в сообщении агентства, которое не исключает, что сегодня же чиновника задержат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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