Куда исчезли миллионы: за что задержали министра строительства Ставрополья

Министр строительства и архитектуры Ставрополья Алексей Когарлыцкий был задержан следователями в здании правительства. В его доме и по месту работы прошли обыски. Изъята интересующая органы документация.

Сейчас чиновника допрашивают, ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями при строительстве трех ФОКов.

Когарлыцким с декабря 2017 по март 2018 были подписаны справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на строительство объекта «Легкоатлетический манеж». Согласно бумагам, вентиляционное оборудование было установлено и спортивное покрытие пола выполнено. Хотя на деле это было не так, да и стоимость материалов значительно завысили. В итоге ущерб бюджету государства превысил 14 млн рублей.

Следователями готовится ходатайство об избрании меры пресечения Когарлыцкому в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

Интересно то, что только несколько недель назад осудили его предшественника, Игоря Васильева, которого обвинили по той же статье. Всё его нечестно нажитое имущество суд постановил конфисковать, а Васильева отправить в колонию на 5 лет.

Также было объявлено, что после обысков в министерстве спорта края 17 октября уголовное дело заведено на его главу Романа Маркова. Статья та же и подозрения о махинациях при заключении госконтрактов на спортобъекты — аналогичные.