Случайность или мистика: в полностью сгоревшей квартире нашли нетронутую огнём священную книгу

Пожар уничтожил всё: рассыпались оконные стекла, почернели и обгорели стены, от мебели остались жалкие огрызки, облизанные огнём. Но когда пожарные разгребали мусор на пепелище, увидели, что среди всех вещей, почти в самом эпицентре пожара, лежит чёрная священная книга, с прекрасно сохранившейся обложкой с золотым рисунком. Непостижимым образом пламя её не тронуло.

Похоже на выдержку из фантастического или мистического романа? Нет, это совершенно реальная история. Пятого октября в многоэтажке по улице Ирчи Казака в Махачкале произошёл пожар. Спасатели прибыли на место и, насколько это было возможно, быстро потушили огонь. Но во время разбора завалов они увидели настоящее чудо — в выгоревшем доме непостижимым образом сохранилась, цела и невредима, священная книга. Дагестанцы в шоке стали читать аяты и возносить хвалы Аллаху. Пламя пощадило Коран.

Как том умудрился уцелеть — загадка. Книга пережила и огонь и воду: сначала почти полчаса пролежала неподалёку от эпицентра разгорающегося пожара, а потом была залита приличным слоем воды. Но следов огня нет даже на обложке, а вода лишь намочила страницы, не повредив их.

В МЧС Дагестана на вопрос, как писанию удалось пережить пожар, ответа не нашли. Возможно, том был очень плотно накрыт плотной тканью или спрятан в одном из шкафов, окружённый другими книгами. Это могло бы защитить его даже от бушующего пламени. Однако, как бы там ни было, пожарные и очевидцы считают произошедшее самым настоящим чудом.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Наука или мистика: в Дагестане нашли древний исламский текст, сквозь который проявляются слова Евангелия

Учёные Дагестанского научного центра РАН сообщили об уникальной, мистической находке. При изучении хранившихся в архивах текстов и манускриптов, была обнаружена исламская рукопись, сквозь текст которой проявляются слова Евангелие. После пристального изучения, работники академии наук смогли найти объяснение феномена (подробности).