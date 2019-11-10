Таксиста задержали по делу об убийстве начальника ЦПЭ Ингушетии

У следствия появился первый подозреваемый в деле об убийстве начальника ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

2 ноября оба Эльджаркиевых были убиты контрольными выстрелами в голову в Москве на улице Академика Анохина. Есть все основания предполагать убийство по найму. О подвижках в громком деле пишет «МК», по источникам которого задержан таксист, увозивший убийцу с места преступления. Он арестован на два месяца.

Клановая месть или сектанты? Следствие установило подозреваемых по убийству начальника Центра противодействию экстремизму Ингушетии 00:00 00:00

Известно, что мужчина родом из Ингушетии и выполнял только роль перевозчика для киллера. Однако содействие было преднамеренным.

Следователи также выяснили, что убийство планировались у дома Эльджаркиева, который жил с братом и другом. В тот самый день братья ездили по делам в город, делали покупки. А вечером их поджидала незарегистрированная иномарка, из которой вышел киллер в красной куртке и сделал несколько выстрелов. Затем машину бросили в одном из дворов неподалеку от места убийства, а сам участник преступления умчался на такси, которое доехало до Южного Бутового.

Основной мотив убийства по версии следствия - месть, у погибшего были разногласия с одной из радикальных групп Ингушетии. Гибель правнука одного известного ингушского религиозного деятеля члены секты связали с Ибрагимом Эльджаркиевым.