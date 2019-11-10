2019-11-10T17:20:36+03:00
Происшествия

Таксиста задержали по делу об убийстве начальника ЦПЭ Ингушетии

Появились новые подробности преступления
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Ибрагим ЭльджаркиевИбрагим Эльджаркиев
Изменить размер текста:

У следствия появился первый подозреваемый в деле об убийстве начальника ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

2 ноября оба Эльджаркиевых были убиты контрольными выстрелами в голову в Москве на улице Академика Анохина. Есть все основания предполагать убийство по найму. О подвижках в громком деле пишет «МК», по источникам которого задержан таксист, увозивший убийцу с места преступления. Он арестован на два месяца.

Клановая месть или сектанты? Следствие установило подозреваемых по убийству начальника Центра противодействию экстремизму Ингушетии

00:00
00:00

Известно, что мужчина родом из Ингушетии и выполнял только роль перевозчика для киллера. Однако содействие было преднамеренным.

Следователи также выяснили, что убийство планировались у дома Эльджаркиева, который жил с братом и другом. В тот самый день братья ездили по делам в город, делали покупки. А вечером их поджидала незарегистрированная иномарка, из которой вышел киллер в красной куртке и сделал несколько выстрелов. Затем машину бросили в одном из дворов неподалеку от места убийства, а сам участник преступления умчался на такси, которое доехало до Южного Бутового.

Основной мотив убийства по версии следствия - месть, у погибшего были разногласия с одной из радикальных групп Ингушетии. Гибель правнука одного известного ингушского религиозного деятеля члены секты связали с Ибрагимом Эльджаркиевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Доцент истории» и «Наполеон» - это два разных человека»: Клинический психолог - об ученом СПбГУ Олеге Соколове, который зверски убил и расчленил молодую любовницу
Соколов был страстно увлечен образом Наполеона, «играл» его на реконструкторских фестивалях и даже имел дома портрет, где был изображен в образе французского императора
«Она знала, что у него есть жена и дети»: Студентка-любовница, которую убил и расчленил преподаватель СПбГУ Соколов, увела его из семьи
Жена подозреваемого кавалера Ордена почетного легиона в шоке от поступка мужа. А вот родственники жертвы не знали об отношениях девушки
Новости 24
Готовился перерезать: как учительница в одиночку отбила детей у грабителя
«Ахмат — сила!»: Кадыров прокомментировал турнир UFC в Москве
Видео: экс-главу чеченской полиции избили в Москве
Чиновники Чечни и Дагестана предпочитают автомобили по цене домов
Вместо такси, приехал ночной клуб: в Ставрополе работает необычный перевозчик
Участница "Голоса" покаялась перед КБР за свои слова на шоу
В Росстате рассказали, куда на Северном Кавказе за мужем ехать
Появилось видео с места обрушения фельдшерского пункта в Чечне
Бой Рамазан Эмеев - Энтони Мартин: поражение россиянина стало первым за 5 лет и очень спорным
«Нурмаготаптап сдался и сбежал»: Макгрегор посмеялся над боем Абубакар Нурмагомедов - Давид Завада
В Махачкале в квартире взорвался газ
Рагда Ханиева снова пришла в «Голос»: финалистка «Голос. Дети» порвала зал на взрослом проекте
В Ставрополе ищут водителя, сбившего пешехода
В Северной Осетии под суд пойдет депутат, напавший на учительницу