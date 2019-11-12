2019-11-12T23:58:41+03:00
Общество

Поиски пропавшей 16-летней ставропольчанки завершены

Ранее мобильный телефон девочки обнаружили в пакете в лесополосе
Ася АСРЯН
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Аурика пропала 11 ноября, когда шла на городскую олимпиаду по астрономииАурика пропала 11 ноября, когда шла на городскую олимпиаду по астрономииФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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На Ставрополье завершились поиски пропавшей без вести 16-летней ученицы средней школы №13 Аурики Толстовой. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Ставрополя Андрей Джатдоев.

«Девочка нашлась. Она жива-здорова», — написал градоначальник.

Джатдоев поблагодарил всех неравнодушных людей за переживания и поиски.

— Слава Богу, в нашем городе очень много неравнодушных людей.

По данным пресс-службы краевого управления Следственного комитета России, никаких преступлений в отношении школьницы совершено не было. Все обстоятельства исчезновения девочки следователям предстоит выяснить во время ее опроса.

Подробности инцидента пока не уточняются.

Фото: пресс-служба СКР по Ставрополью.

Фото: пресс-служба СКР по Ставрополью.

Напомним, Аурика Толстова пропала накануне, 11 ноября, утром. Девочка отправилась на городской этап олимпиады по астрономии. До школы, где должно было пройти интеллектуальное состязание, она не дошла.

Позже, 12 ноября в лесополосе следователи обнаружили завернутый в полиэтиленовый пакет мобильный телефон пропавшей 16-летней ставропольчанки.

В связи с безвестным исчезновением школьницы правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

Под вечер в Ставрополь съехались жители из разных районов нашего региона, чтобы помочь поисковикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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