Поиски пропавшей без вести Аурики не прекратятся и ночью

СЕГОДНЯ 22:05 2019-11-12T22:07:22+03:00

Телефон школьницы обнаружили в лесополосе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ближе к вечеру в Ставрополе сформировали автомобильные патрули

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Правоохранители, волонтеры, спасатели, казачьи патрули и неравнодушные жители из разных уголков Ставрополья продолжают искать 16-летнюю школьницу.

Как сообщают координаторы отряда «Лиза Алерт», поиски будут продолжаться до тех, пор пока не удастся найти Аурику.

Ближе к вечеру в краевом центре приняли решение сформировать автомобильные патрули. Они будут активно работать, несмотря на ночное время суток. В автомобильные патрули также войдут сотрудники ГИДД, а также добровольные народные дружины.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в краевой центр 12 ноября съехались жители из разных районов нашего региона, чтобы помочь поисковикам.

— Поиски продолжаются, работает целый штаб волонтерского отряда. Подключаются неравнодушные студенты, пока нет подвижек, — поделилась участник отряда «Лиза Алерт» в Ставрополе Татьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU