«Поиски не прекратятся, пока не найдем»: Найти 16-летнюю Аурику, съехались жители разных районов Ставрополья

СЕГОДНЯ 19:01 2019-11-12T19:02:31+03:00

В связи с безвестным исчезновением школьницы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Более 100 человек задействованы в поисках пропавшей без вести школьницы

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Продолжаются поиски без вести пропавшей Аурики Толстовой. Желающих присоединиться к волонтерам краевого центра становится все больше. Так, на данный момент более 100 неравнодушных ставропольцев ищут школьницу.

В Ставрополь съехались жители из разных районов нашего региона, чтобы помочь поисковикам.

— Поиски продолжаются, работает целый штаб волонтерского отряда. Подключаются неравнодушные студенты, пока нет подвижек, — поделилась участник отряда «Лиза Алерт» в Ставрополе Татьяна.

По словам их координатора, поиски продолжатся, несмотря на темное время суток.

— Поиски не прекратятся, пока не найдем, — подчеркнула Анна Кишенева.

Напомним, что в связи с безвестным исчезновением школьницы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

Аурика Толстова пропала накануне, 11 ноября, утром. Девочка отправилась на городской этап олимпиады по астрономии. До школы, где должно было пройти интеллектуальное состязание, она не дошла.

ИСТОЧНИК KP.RU