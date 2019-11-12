Друзья рассказали о пропавшей в Ставрополе школьнице

СЕГОДНЯ 17:06 2019-11-12T17:06:03+03:00

В последнее время девочка общалась только с одним другом

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Близкие друзья пропавшей Аурики Толстовой утвержают, что не в курсе, где находится их подруга.

— Да, мы с ней дружили, причем хорошо. Тем не менее, она не смогла доверить мне свои проблемы и рассказать, куда идёт. Она рассказывала, что ей не дается математика. Аурика не очень общительная. В последнее время я была единственным ее другом. Она сама об этом говорила, — рассказывает близкая подруга девочки.

Напомним, «КП-Северный Кавказ» обнародовал предположительный маршрут девочки от ее дома до гимназии, где проходила олимпиада по астрономии.

Жителей Ставрополя, которые что-то знают о местонахождении Аурики, просят позвонить по телефонам: : 8 (8652) 30-48-09, 02 либо 102 (с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU