Стало известно, где пряталась пропавшая 16-летняя ставропольчанка

Накануне в Ставрополе завершились поиски без вести пропавшей 16-летней школьницы Аурики Толстовой.

Два дня правоохранители, волонтеры, спасатели, казачьи патрули и 120 военнослужащих прочесывали лес, искали по всему Шпаковскому району несовершеннолетнюю. А после того, как в лесополосе обнаружили завернутый в пакет мобильный телефон школьницы, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Общими усилиями девочку удалось найти живой и невредимой поздним вечером 12 ноября.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления СКР, школьница больше суток пряталась в подъезде одного из многоквартирных домов в Ставрополе.

Сейчас Аурике Толстовой оказывается психологическая и педагогическая помощьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В отношении Аурики не было совершено каких-либо преступлений. Причины и все обстоятельства ее исчезновения продолжает выяснять следователь.

Сейчас школьнице оказывается психологическая и педагогическая помощь. Между тем следователи изучают роль органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в произошедшей ситуации, поставившей под угрозу жизнь и здоровье школьницы.

По результатам этой работы их действиям (бездействию) будет дана правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.

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