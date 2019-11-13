«Аурика, береги себя!»: волонтеры поделились подробностями поисков 16-летней ставропольчанки

Вместе с правоохранителями, спасателями, военнослужащими 16-летнюю Аурику Толстову искали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Сегодня, 13 ноября активисты рассказали, как всем краем искали два дня пропавшую без вести школьницу.

По словам волонтера, после первой полученной информации им стало ясно, что это – побег. Напомним, что у девочки был включен телефон. Когда звонила мама, шли гудки, но никто не отвечал.

К вечеру 11 ноября волонтеры узнали, что девочка активно пользуется соцсетями. На ее страничке в ВК появляется новая запись.

—Объясняли маме Аурики, как она может повлиять на поиск распространение информации в сети. Поняла, отказалась от этой мысли, —делится волонтер отряда «Лиза Алерт».

Позже поступила информация о локации мобильного телефона в районе школы, в которую Аурика должна была приехать в то утро, когда пропала. Поисковики начали обход района школы, парком и гаражами, которые находились рядом с учебным заведением.

— С утра 12 ноября попытались самостоятельно отсмотреть камеры в районе проживания девочки. В 12:10 поступает звонок от оперативника, что телефон девочки нашли в районе школы, в которую она должна была приехать в то утро, когда пропала. Начался срочный подъем всего региона! В течение часа со всех концов края срываются экипажи, в это время Ставрополь уже подтягивается на место штаба, — вспоминает волонтер.

Более 40 сотрудников полиции, подъезжают добровольцы, кинологи, более 100 неравнодушных студентов и более 100 военных. Все они прочесывали крупнейший Русский лес, где был найден телефон девочки.

Как волонтеры искали 16-летнюю Аурику в Ставрополе.

Наконец в 22.55 12 ноября поступает звонок из ГУ МВД, о том, что школьница найдена.

—Еще сутки и Ставрополь могла заполонить «Рыжая армия» волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт». За 11 часов актива собрались экипажи со всего края, КБР готовили выезд к утру. Мы уже решали звонить в Краснодар, московские коллеги следили за развитием событий, их и звать не надо, сами примчатся. Мы справились, всем и каждому спасибо, что вы есть. Ну и, напоследок, «виновнице торжества», Аурика, береги себя!, —обратилась к найденной школьнице волонтер поискового отряда.