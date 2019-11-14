2019-11-14T17:10:16+03:00
Происшествия

Появилось видео нападения мужчины на детей и учительницу в Нефтекумске

Хрупкая женщина кинулась под нож вооруженного наркомана ради детей
Полина ШАПОШНИКОВА
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Марина АксакаловаМарина Аксакалова
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В Нефтекумске задержан мужчина, который напал на детей и учительницу днем 9 ноября. Такое поручение накануне дал Председателя СК России Александр Бастрыкин, после того как СМИ дали истории широкую огласку. Теперь расследование дела контролируется в центральном аппарате.

А 63-летнего местному жителю инкриминируют покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Он, взяв в руки холодное оружие, будучи в неадекватном состоянии, матерился и приближался к мальчикам, которые играли на детской площадке.

Мужчина, вооруженный ножом, нападает на детей и нефтекумскую учительницу.

Мимо по своим домашним делам шла учительница начальных классов из 3 школы города Мария Аксакалова. Она, ни секунды не задумавшись, кинулась ребятам на помощь. Тем более, что среди мальчишек был ее ученик.

Женщина преградила путь неадекватному человеку и велела детям убегать. Но те застыли за ее спиной, начали снимать происходящее на телефоны. А решительно настроенная Мария Ивановна думала, как бы не попасть впросак, не сказать при детях грубого слова. Мужчина же орал: «Я тебя порежу!» Учительница отбивалась от него сумкой, а агрессор хватал ее за руку и капюшон куртки. Из верхней одежды женщина выскочила, а дома обнаружила, что сломала в потасовке мобильные телефоны и очки, а кроме того, очень болит рука.

Но, именно благодаря Марии Ивановне история кончилась благополучно: полиция увезла нападавшего, а дети остались целы. Позже их мамы пришли на дом к учительнице и благодарили, назвав ее «крестной».

Сейчас следователи собираются отправить мужчину на время расследования под стражу. А героиню, спасшую толпу мальчиков, наградят в полиции и в родной школе. Кстати, служению детям Мария Ивановна отдала 30 лет.

Ее сын прокомментировал "КП"- Северный Кавказ поступок матери:

- Я не удивлен, что она поступила так, я удивлен, что она не вырубила преступника. Она действительно бесстрашная женщина и второй раз, уверен, поступила бы также. Она всегда за детей готова отдать все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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