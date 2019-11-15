ВТБ предоставил 2,5 млрд рублей льготного финансирования аграриям СКФО

ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике за девять месяцев 2019 года по программе Минсельхоза РФ выдал компаниям АПК 2,5 млрд рублей. Заемные средства сельхозпредприятиям предоставляются по ставке не более 5% годовых.

Всего с января по сентябрь этого года в рамках господдержки банк подписал с местными аграриями 82 кредитных соглашения на общую сумму 4,3 млрд рублей. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Порядка 84% от общего объема полученных льготных кредитных ресурсов агропредприятия направили на финансирование текущей деятельности компаний. На приобретение сельскохозяйственной техники и реализацию инвестиционных проектов - 16%.

- Предприятия агропромышленного комплекса занимают весомую часть кредитного портфеля банка в регионе — 32,5%. Компании этого сектора являются локомотивом роста экономики округа, поэтому очень важно внимательно относится к их запросам, - отметил Александр Дыренко, управляющий ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике. - Мы продолжим активно использовать льготные инструменты финансирования, внедрять лучшие банковские продукты под конкретные цели бизнеса.

В третьем квартале 2019 года ВТБ обновил линейку продуктов «Урожайный бизнес», предназначенных для сельскохозяйственных предприятий среднего и малого бизнеса. Теперь минимальный размер кредита равен 4 млн рублей, максимальный - 150 млн рублей на срок до 7 лет, в зависимости от цели получения финансовой поддержки.

Заемные средства выделяются на пополнение оборотных средств, приобретение, а также ремонт и реконструкцию основных средств. Финансирование в рамках линейки может предоставляться по ставке до 5% годовых по льготной программе Министерства сельского хозяйства РФ.

ВТБ является крупным инвестором предприятий сельскохозяйственной отрасли СКФО. Всего за девять месяцев текущего года банк подписал с аграриями региона 114 соглашений на общую сумму 7 млрд рублей, из которых компаниям уже предоставлено 4,5 млрд рублей.