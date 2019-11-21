2019-11-21T11:03:59+03:00
Общество

«Мы никого не заставляем извиняться»: В Чечне раскрыли механизм получения публичных раскаяний

Стало известно, что заставляет героев роликов «осознавать свою ошибку»
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Недавно перед Рамзаном Кадыровым публично извинился популярный блогер Саша Тилэкс. Он снял пародийный клип, где Тимати якобы записал совместный трек с Рамзаном Кадыровым. Герои скандального видео аппетитно закусывают в иномарке бургеры, танцуют в студии звукозаписи.

Один из них даже отрабатывает на худощавом парне боксерские удары. Кстати, у ролика был дисклеймер – «любые совпадения с реальностью случайны». Однако извиниться все же пришлось.

А до этого перед камерой «раскаивался» английский блогер по имени Бенжамин. Молодой человек решил впечатлиться красотами Чечни. Свое видеопутешествие блогер начал в купе поезда.

Популярные блогеры публично извинились за пародию на Кадырова.

Так, англичанин, глядя в окно, «размечтался» о встрече с чеченкой.

— Надеюсь, что когда-нибудь ночью, на какой-нибудь остановке, появится чеченская цыпочка и поделит со мной купе. И я смогу включить романтические огни. О, салам алейкум, сестра, хотели бы Вы стакан «Балтика 7» выпить со мной?, — произносит он в своем ролике.

Ну и по традиции после – просит прощения у всего чеченского народа. Причем, герои «видеопрощений» признавались, что «на путь истинный» их направлял звонок помощника главы республики Ахмеда Дудаева. Он же — директор ЧГТРК «Грозный рассказал журналистам, входит ли теперь «принуждение к покаянию в его прямые служебные обязанности».

Блогер из Англии извинился перед девушками Чечни.

Дудаев заявил, что они никого не просят и не требуют от них извинений. Более того, «никого не заставляют извиняться». По его словам, просто часто получается так, что кто-то не знает какие-то рамки, обычаи и традиции чеченского народа. Поэтому может что-то сказать.

А уже они в свою очередь звонят и со словами «Уважаемый, по нашим древним правилам поведения такие действия задевают честь и достоинство чеченского народа» объясняют героям видео простые истины.

— Человек понимает, что он задел честь народа, и решает сам, что надо извиниться перед народом. И, когда он осознает, когда до него доходит, он просит прощения, — прокомментировал изданию «Кавказ. Реалии» Ахмед Дудаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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