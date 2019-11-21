«Ажиотаж, как за айфонами»: ставропольские водители выстроились в гигантскую очередь за медсправками

Автолюбители ставропольских городов с утра выстроились в огромные очереди за медсправкой для водительских прав старого образца. Причина ажиотажа кроется в скором росте цен на оформление медицинских справок для получения или продления водительских прав.

Так, в последний день перед вступлением новых правил для автомобилистов в помещении и даже на улице ставропольского наркодиспансера толпятся около 100 человек.

Ажиотаж связан с тем, что с 22 ноября вступают в силу изменения в приказ, касающиеся обязательного медицинского освидетельствования водителей автомобилей и тех, кто хочет получить права.

Теперь обязательным станет анализ на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Автолюбители будут сдавать кровь и мочу. А стоимость медицинской справки с 200-1000 рублей вырастет до 5-6 тысяч рублей.

Огромная очередь за медсправками для водителей в Ставрополе.

Автолюбители будут сдавать кровь и мочу. А стоимость медицинской справки с 200-1000 рублей вырастет до 5-6 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— Очередь скопилась, потому что очень много желающих успеть подешевле заплатить. Все как всегда: с паспортом подходят в регистратуру, сотрудницы выбивают документы, заключают договор. Идут к врачу на осмотр, и на основании осмотра подписывается справка, — прокомментировала ззаведующая диспансерно-поликниническим отделением краевого клинического наркодиспансера Елена Сладкова.

Теперь обязательным станет анализ на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

—Я считаю, что эти нововведения нам только на пользу. Потому что много людей, особенно таксистов, которые садятся за руль нетрезвыми и даже после употребления наркотиков. Я за безопасность. Да, сейчас придется потратиться, чтобы получить справку, но зато мы будем спокойны за перевозку наших детей и нас всех, — считает водитель из Пятигорска, Юлия.

Сами таксисты не согласны с новыми правилами. Так, таксист по имени Михаил из Михайловска считает, что это «спецоперация по отъему денег у населения».

В регистратуре девушки говорят, что подключили все резервы, какие можно; работают восемь специалистов. Руководство ставропольского наркодиспансера обещает, что сегодня никто из работников не уйдет домой, пока не отпустят последнего человека в очереди.

Стоимость медицинской справки с 200-1000 рублей вырастет до 5-6 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Аналогичная ситуация происходит и в Пятигорске с 6 утра. Там половина ожидающих в очереди вынуждена мерзнуть на холодной улице.

По словам и.о. заведующей Пятигорским филиалом краевого наркодиспансера Юлии Галесян, мотивы такого ажиотажа очевидны. Местные жители были не осведомлены нововведениями. Так как приказ вышел 8 ноября, а вступает в силу уже 22, то не все успели к нему подготовиться. Да и не всем оказались по карману новые цены на сдачу анализов.

Один день, чтобы успеть: Безумные очереди за водительскими справками в Ставрополе.

— Это все —отъём денег у населения. Очереди у наркодиспансера невыносимые. Отрывают занятых людей от работы. Зарплаты итак маленькие. А тут еще и цены на сдачу анализов повысили, откуда нам эти деньги брать?, — возмущается Александр, житель Ессентуков.

— Я очень надеюсь, что до конца сегодняшнего дня эти люди получат справки. Однако обещать и что-то загадывать мы не можем. У нас касса работает до 17:00. Кто успеет пройти, тот пройдет, — прокомментировала и.о. заведующей пятигорским филиалом краевого наркодиспансера.

«Опять выкачивают деньги»: в городах Ставрополья образовались очереди за новой справкой для водителей 00:00 00:00

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