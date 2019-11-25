«Porsche Cayenne S» за баснословные деньги стал взяткой для экс-министра строительства Ставрополья

Против экс-министра строительства и архитектуры Ставрополья возбуждено еще одно уголовное дело. Алексею Когарлыцкому инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.

В 2017 году Когарлыцкий, являясь на тот момент первым замом министра, поспособствовал назначению знакомого бизнесмена на должность председателя общественного совета при министерстве. За вознаграждение. На следующий год уже в должности главы ведомства Когарлыцкий заставил руководителей государственного и муниципального учреждений заключить контракты на аварийно-восстановительные работы с фирмой, которой руководил его протеже.

В апреле 2019 знакомый отблагодарил чиновника автомобилем «Porsche Cayenne S» стоимостью 7 миллионов 850 тысяч рублей.

Фото: изъятый следователем автомобиль «Porsche Cayenne S»

Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Напомним экс-министр был арестован в начале ноября в собственном кабинете. Когарлыцкий был уличен в превышении должностных полномочий. Его подозревают в незаконных схемах при строительстве трех ФОКов в Ставропольском крае.

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Ущерб государству за подписанные им бумаги о приемке работ превысил 14 миллионов рублей.

Через несколько дней после задержания губернатор края Владимир Владимиров заявил об отставке чиновника.