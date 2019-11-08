2019-11-08T18:41:54+03:00
Происшествия

Министр строительства Ставрополья арестован по подозрению в коррупции

Из краевого бюджета пропали 14 миллионов
Андрей ЗОБОВ
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Ближайшие месяцы Когарлыкский проведёт под стражейБлижайшие месяцы Когарлыкский проведёт под стражейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Суд арестовал министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого по подозрению в превышении должностных полномочий. По сведениям следствия, чиновник незаконно подписал документы о приёмке строительных работ. Так из бюджета края «утекло» 14 миллионов рублей.

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— Ходатайство следователя о заключении Когарлыцкого под стражу было удовлетворено. На этом основании, на период расследования, министр будет находится под стражей, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

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Уголовное дело касается строительства «Легкоатлетического манежа» в Ставрополе. Следствие располагает доказательствами, что Когарлыкский подписал документы в ущерб интересам государства. Во-первых указанные расценки на спортивное покрытие пола и вентеляционное оборудование в разы выше от рыночных. Во-вторых, всё это в спорткомплексе так и не установили. Вопреки всему, министр оставил на документах свой автограф, и казна потеряла 14 миллионов рублей.

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— Против министра возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Преступление было выявлено благодаря эффективному взаимодействию следователей СКР и оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД. — сообщили в пресс-службе СК.

Напомним, люди в масках задержали министра на выходе из здания правительства Ставрополья в среду, 6 ноября. Чиновник был крайне напуган и признался, что от волнения у него кружится голова. Но на чистосердечное признание во время первой беседы со следователями Когарлыцкий не решился.

Если вину министра докажут, ему грозит до 7 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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