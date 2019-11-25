«У мужчин будет меньше прав, чем у собаки»: почему Чечня выступила против закона о семейно-бытовом насилии

На днях в Общественной палате Чечни обсуждали законопроект о предупреждении и профилактике семейно-бытового насилия. Своё мнение на конференции выражали представители общественности Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ставрополья и других регионов нашей страны.

Так, в Общественной палате Чечни выступили категорически против закона, который собираются принять «О профилактике домашнего (семейно-бытового) насилия». Этот проект готовится к внесению в Государственную думу РФ в ближайшие дни.

Единогласно было решено, что для России принятие такого закона неприемлемо, поскольку не защитит, а нарушит права семей и родителей, нанесёт урон традиционным семейным и нравственным ценностям. Эта позиция отразилась в принятой участниками круглого стола резолюции.

С этим решением солидарен член Общественной палаты Чечни Мусса Дунаев. По его мнению, если мы его примем, то «будем ходить на задних лапках». Дунаев считает, что этот законопроект окажется пагубным не только для чеченцев, но и для жителей других регионов России.

По словам Дунаева у кавказских женщин есть два хозяина: первый — это её супруг, а второй – отец или бракФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— Я недавно был в Италии, мне кажется, там, у собак больше прав, чем у мужчин. Там супруг за несколько дней до того, как вступить с женой в интимную близость, должен спросить её разрешения заранее. А если нет, то супруга может написать заявление об её изнасиловании. Или если отец поставит сына в угол, повысит на него голос, тут же придут соседи. Это разве правильно? И поэтому я против этого закона, чтобы люди подслушивали в каком тоне, я говорю со своей семьей. Я считаю, что этот закон против северокавказских регионов нашей страны.

Всё что касается защиты женщин и детей, то Дунаев считает, что в исламе это соблюдается и без этого законопроекта. По его мнению, есть свод неписаных законов – адаты.

В республике считают, что для защиты прав женщин и детей достаточно свода неписанных правил – адатов

— Это те правила, которыми мы живем веками. В исламе мужчина не считается мужчиной, если он поднимает руку на женщину. А если женщина пошла против мужа, тогда для этого предусмотрены разводы по шариату. Мужчина должен сказать её семье, что мол, вот такой-то случай возник. Она не выполняет свои женские обязанности, примите меры.

По словам Дунаева у кавказских женщин есть два хозяина: первый — это её супруг, а второй – отец или брак. Чиновник считает, что люди, которые занимаются созданием этих законов – их лоббируют и финансируют извне.

— У нас на Кавказе не патриархат, но и матриархата нет у нас. У нас —равноправие. Все нормально итак. Может, давайте, еще примем законы, как на Западе, когда девушка вышла замуж за дерево и взяла его фамилию?! Да там и за животных замуж выходят, нам такое не подходит, — считает Дунаев.

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