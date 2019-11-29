«У них столько на спидометре нет»: самый разыскиваемый мажор Дагестана ушёл от полицейских на скорости Boeing 737

Самый разыскиваемый мажор Дагестана устроил гонки с полицией на улицах Подмосковья. Ислам раздразнил два экипажа ДПС издевательскими и незаконными виражами на автомобиле, а потом ушёл от погони, разогнавшись на трассе «до скорости Boeing 737».

Видео опубликовано в популярном паблике Instagram «Золотая молодёжь», основателем которого как раз и является Ислам. Сюда попадают только снимки самых дорогих, люксовых автомобилей и трюки на авто. Сюда входят все возможные нарушения правил, бравада перед полицейскими и рекорды, зафиксированные на спидометрах участников «Мажорки».

На этот раз основатель паблика Ислам превзошёл сам себя. Он успел и потрюкачить, и привлечь полицию, и сбежать от неё на взлётной скорости самолёта — 300 км/ч. И, конечно, похвастаться этим.

Дагестанский мажор улетает от полицейской погони на 300 км/ч.

— Да они тебя гонят уже, — говорит пассажир на кадрах видео. — Ты прям перед ними боком запустил, поэтому.

— А откуда они появились? — спрашивает с заднего сидения оставшаяся за кадром девушка.

— Они на встречу без мигалок ехали.

— [Быстро едут] за нами, — замечает водитель.

— Да они [чёрт] догонят, [блин].

— Ну сейчас [чёрт] догонят теперь, — отвечает водитель, выезжая на трассу. — Пусть попробуют.

Оператор показывает спидометр, на котором летят цифры: 150, 180, 210, 240, 270...

— Вот теперь [чёрт] догонят. У них на спидометре столько нету, — замечает один из пассажиров.

Исламу действительно удалось уйти от преследования. На видео понятно, что вскоре погоня перестаёт интересовать пассажиров, они с удовольствием видами, проносящимися за окном.

В соцсетях называют «самым разыскиваемым мажором Дагестана» за сотни видео с нарушениями правил движения, тянущими, кажется, на пожизненное лишение правил. Но, кажется, молодого человека пока так и не удалось поймать правоохранителям.

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