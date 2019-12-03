«Бэтмен умер что ли?»: в сети обсуждают молящихся в Дагестане Человека-паука и Железного человека

11-секундное видео из Дагестана взорвало сеть. Камера обводит группу молящихся людей, как вдруг в кадр попадают Человек-паук и Железный человек. Персонажи Вселенной Marvel совершают религиозный обряд наравне со всеми.

Один из пользователей назвал происходящее тазиятом (исламскими поминками).

- Бэтмен умер что ли? - предположил кто-то. Вслед за Человеком - летучей мышью в комментариях «похоронили» и других героев комиксов - Капитана Америку, Тора и даже с виду пышущего здоровьем громилу Халка.

Другой популярной шуткой стала фраза «Они вдали от дома!» - отсыл к вышедшей в 2019 году очередной части многолетней саги «Человек-паук: Вдали от дома».

«Так вот как Мстители победили Таноса!» - еще одна шутка для поклонников Marvel.

Соревнуясь в остроумии, комментаторы не обратили внимание на одну деталь - появившийся на долю секунды краешек гирлянды воздушных шаров. Оказывается, существует более полная версия ролика, в начале которой видно, как мужчина перерезает красную ленточку.

- Официальные представители приехали к нам из Америки, - произносит голос за кадром. - Большое вам спасибо! «Марвел» сила!

Так что, конечно же, речь идет не о прощании с кем-то из супергероев, а об открытии детского сада. Но все равно нашлись те, кто раскритиковал увиденное. Пользователи писали, что американские персонажи неуместны в дагестанской культуре, а «молящийся в лосинах мужчина» - это позор для ислама.

Кстати, в прошлом году дагестанский Человек-паук уже оказывался в центре внимания. Тогда он во время свадебного танца пытался отбить невесту у жениха.