«Я заставлю его мочиться кровью»: Фергюсон всё-таки подписал контракт на бой с Нурмагомедовым

Американец Тони Фергюсон всё-таки подписал контракт на бой с Хабибом Нурмагомедовым. Но выбирать слова осторожнее не научился — в прямом эфире американского шоу, посвящённого этому событию, он сообщил, что собирается заставить дагестанца «мочиться кровью».

За пояс абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе спортсмены сойдутся 18 апреля. Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон уже стал самым ожидаемым событием в мире MMA. У каждого из бойцов за плечами феноменальная беспроигрышная серия: американец не проигрывал на протяжении 12 встреч, а дагестанец — ни разу в жизни.

Именно поэтому новость о том, что Тони может отказаться подписывать контракт на бой шокировало публику. Фергюсон решил положить конец домыслам и пришёл в прямой эфир шоу Ariel Helwani’s MMA Show на телеканале ESPN. Здесь он заявил, что никогда не откажется от возможности сразиться с Нурмагомедовым.

— Я уже получил преимущество, я уже в его голове! Я влез туда, — сказал Фергюсон. — Он следит за мной, тренируется, готовится. Давление будет только расти. И в самый ответственный момент он будет так сильно нервничать, что допустит ошибку. Тут-то я его и подловлю. Я заставлю его мочиться кровью!

Тони никогда не старался подбирать слова и, кажется, подготовка к бою будет слегка омрачена его выпадами в сторону традиционно немногословного дагестанца. Впрочем, на самом деле, трешток и бравада не слишком мешают Нурмагомедову готовится, а наоборот заряжают его. Далеко за примером ходить не нужно — после дерзких высказываний Макгрегора, Хабиб так сильно возненавидел соперника, что победы ему оказалось мало. Россиянин вылетел из октагона и напал на команду соперника, потому что не успел выплеснуть все чувства в октагоне.

Кроме того, стало известно, что сменщиком в бою Нурмагомедов — Фергюсон может стать Джастин Гэйджи. Интересно, что предыдущий соперник Хабиба Дастин Порье, изучивший стиль дагестанца, называл именно его, как самого опасного соперника для чемпиона. Кроме того, боссы UFC хотят подстраховаться на случай травмы одного из бойцов. Ведь бои Тони и Хабиба срывались уже четыре раза из-за повреждений или недомогания спортсменов.

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Тони Фергюсон не подписал контракт на бой с Хабибом Нурмагомедовым

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