2019-12-05T15:43:45+03:00
Спорт

Нурмагомедов и его отец получили высшие ордена Дагестана за победу над Порье

Для Хабиба это вторая такая награда [фото]
Варвара АНТОНОВА
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Награждение Нурмагомедовых Васильевым. Фото: пресс-служба главы ДагестанаНаграждение Нурмагомедовых Васильевым. Фото: пресс-служба главы Дагестана
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Глава Дагестана Владимир Васильев выдал награды чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову и его отцу Абдулманапу. Руководитель региона вручил спортсмену и его тренеру орден "За заслуги перед Республикой Дагестан", передает пресс-служба Васильева.

- Вручая орден Абдулманапу Нурмагомедову, Владимир Васильев констатировал, что заслуженный тренер России только по боевому самбо воспитал 18 чемпионов мира и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. А его сын и воспитанник Хабиб Нурмагомедов показал всему миру превосходство российской школы боевого самбо и стал обладателем пояса чемпиона UFC, - сказано на сайте главы Дагестана.

Фото: пресс-служба главы Дагестана

Фото: пресс-служба главы Дагестана

Отметим, что орден "За заслуги перед Республикой Дагестан" считается высшей наградой в регионе. Это уже вторая такая регалия для Нурмагомедова, первую он получил год назад, когда выиграл Конора Макгрегора.

Во время ответного слова Абдулманап сказал, что в Дагестане нужно строить больше спортивных объектов. Спорт, по его мнению, стал важной для региона сферой. Васильев согласился с отцом Нурмагомедова и сказал, что авторитет Хабиба может помочь со строительством объектов, в том числе - в вопросе привлечения инвестиций.

- Уважительное отношение к вам рождает доверие, а доверие приводит к сотрудничеству, что для нас очень важно. Все ваши идеи очень интересны, - сказал Васильев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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