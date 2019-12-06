За здоровьем - к профсоюзам

Вот лишь три истории наших гостей.

Ольга три года назад приехала в кисловодский санаторий имени Димитрова из Саратова, а Роман из Подмосковья. Обоим за сорок, оба одиноки. «В межсезонье была акция: скидка на путевку - почти 20%, - говорит Ольга. - Решила не упускать такую возможность. Зарплата у меня, как в той шутке: хорошая, но небольшая. Лаконичный номер, 4-разовое питание с лечением всего за 1550 руб. в день - как раз то, что я могла себе позволить. Бесплатный бонус - рядом курортный парк, чудный воздух, каждый день в санатории концерты и дискотеки. На одной из них познакомились с Романом».

- Ехал на курорт по совету врача: были проблемы с сердцем и легкими, - продолжает Роман. - Привлекла скидка, не скрываю. 1500 руб. в сутки - очень доступная цена за отдых в Кисловодске, где лечат уже сам воздух и климат. Эффект от процедур и здешнего климата почувствовал сразу же. Настроение поднялось. А тут еще и симпатичную даму в столовой увидел. Теперь приезжаем отдыхать уже вдвоем…

Татьяна Быкадорова, Волгоградская область:

- Мне идеально подходит целебная вода Железноводска. Облегчение наступает буквально сразу же, и потом весь год хорошо себя чувствую. Поэтому приезжаю уже более 10 лет подряд в любимый «Эльбрус». Здесь собственная диагностическая база, медкабинеты оснащены современной техникой, есть все узкие специалисты, прекрасное обслуживание. Отдыхаю по профсоюзной путевке с 20%-ной скидкой. Одноместный номер с лечением и диетпитанием стоит 2480 руб. в сутки. И еще прекрасная новость - здесь разработали специальную программу «Профилактика диабета». Так что в новом году приеду с подругой. Номер на двоих обойдется дешевле!

Александр Иванович, Кемеровская область:

- Путевку в ессентукский санаторий «Целебный ключ» помог оплатить работодатель. Уже 20 лет тружусь в ресурсоснабжающей организации. Наше руководство прислушалось к врачам, а экономисты подсчитали: если работники отдыхают в санатории, потом реже болеют. То есть предприятию прямая выгода.Плюс налоговый вычет, да и Фонд соцстраха возмещает часть затрат. Польза тройная, а, когда видишь, что руководство о тебе заботится, то и трудишься с полной отдачей. Условиями размещения доволен. Санаторий - как дворец, только модернизированный. Недавно полностью обновили отделение гидропатии, впервые попробовал, что такое душ Виши. Так что новый год встречу здоровым, чего и всем желаю!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь соспециалистом.

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