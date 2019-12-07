СКР предъявил обвинение вероятным убийцам главы центра "Э" по Ингушетии

Следователи обвинили вероятного главаря группировки, совершившей нападение, и его родственника в посягательстве на убийство начальника ЦПЭ МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Обвиняемые и подозреваемые не признают вину, сообщает адвокаты одной из сторон журналистам "КП - Северный Кавказ".

- Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву предъявлены обвинения в совершении [преступления, предусмотренного] статьей 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и по части 3 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия"), - говорит адвокат главаря группировки Шамиль Яндарбаев, который считает, что следователи всячески подстраивают факты против его клиента.

Как отмечает Яндарбаев, юристов остальных четверых фигурантов дела ограничили в доступе к подзащитным на три часа. Некоторые следственные мероприятия проходят без адвокатов и с нарушением норм уголовно-процессуального кодекса, уверен он.

Кроме Полонкоевых, утром в пятницу сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего Закре (сына Полонкоева), Али Картоева, Иссу Накастхоева и Алихана Белхароева. Следствие хочет уже в субботу в первой половине дня выйти в Басманный суд, чтобы отправить обвиняемых и подозреваемых под арест.

Оперативное видео: организатора убийства главы ЦПЭ Ингушетии доставили на допрос в СК.

По сообщению официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, ведомство совместно с сотрудниками ФСБ России, МВД и Росгвардии пресекли деятельность ОПГ, которая совершила 12 января нападение, а 2 ноября убила начальника ЦПЭ МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. 6 декабря в ходе спецоперации были задержаны 56-летний руководитель группы Хасан Полонкоев и пятеро его сообщников.

Сейчас проходят обыски по различным адресам, где жили фигуранты дела. Правоохранительные органы продолжают разыскивать остальных людей, причастных к убийству сотрудника Центра "Э", а также допрашивают четверых подозреваемых.

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