«Торговец нефтью»: кто такой Хасан Полонкоев, обвиняемый в организации убийства начальника центра "Э" Ингушетии

Хасан Полонкоев, который по версии следствия был главарем банды, совершившей убийство начальника ЦПЭ Ингушетии и его брата, в республике был известен как один из очень влиятельных людей. По данным реестра юридических лиц и открытых источников, последние несколько лет он был руководителем ООО, занимавшегося в основном продажей нефтепродуктов через собственную сеть АЗС. Компания задекларировала выручку в 583 миллиона рублей за 5 лет.

- Благодаря профессионализму Хасана Мурцалиевича, качественному и ответственному выполнению должностных обязанностей, целеустремленности и лидерским качествам компания достигла значительных успехов и заняла достойные позиции на рынке, - писал о Полонкоеве журнал «Генеральный директор».

Фирма также имела разрешение на строительство и была подрядчиком по государственным контрактам. Несколько лет назад Полонкоеву глава республики Евкуров поручил благоустройство территории ГУ «Автодор».

Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Хасан Полонкоев обсуждают будущее благоустройство территории ГУ "Автодор".

- Воплощать проект в жизнь доверено опытному подрядчику Хасану Полонкоеву, - сообщали официальные ингушские СМИ.

Полонкоев был также руководителем ряда уже закрытых юрлиц - ЗАО «Листвица», торговавшего топливом, соучредителем сельхозпредприятия «Золотой Колос» Грачевского района Ставрополья и крестьянско-фермерского хозяйства «Полонкоев Хасан Мурцалиевич».

Семья Полонкоевых, как говорят собеседники «КП» в республике, была близка с Белхороевыми — родственниками известного на Кавказе религиозного деятеля, суфийского шейха Батал-Хаджи Белхороева, по имени которого в Ингушетии была образована община баталхаджинцев (в нее входят около 15 тысяч человек, в том числе представителей тейпа Полонкоевых — Ред.). Правнук шейха, общественный деятель и неформальный лидер общины Ибрагим Белхороев был убит в ночь на 31 декабря 2018 года неизвестными, после чего родственники объявили награду в 30 миллионов рублей за информацию о том, кто мог это сделать.

- Одним из тех, кого считали причастным, был начальник Центра «Э» Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, - говорит источник «КП», близкий к следствию. - Поэтому версия убийства как возмездия со стороны общины либо близких к ней людей была приоритетной с самого начала расследования.

На страницах Instagram родственников задержанного Хасана Полонкоева — множество фотографий, на которых он запечатлен вместе с убитым лидером баталхаджинцев Ибрагимом Белхороевым.

Убитый год назад лидер общины баталхаджинцев Ибрагим Белхороев (слева) и Хасан Полонкоев (справа), который, как считает следствие, и отомстил за его гибель.

По словам собеседника «КП», попросившего не называть своего имени, у Хасана и Ибрагима связывали «братские» отношения - «часто встречались, беседовали, молились вместе». Полонкоев был последователем учения шейха Батал-Хаджи.

Следствие полагает, что Полонкоев организовал убийство главы Центра «Э» Ингушетии из мести за смерть Белхороева. Вместе с ним в заговоре участвовали еще 5 человек, имена которых пока не называются. Всех их задержали в ингушском селении Экажево. Позже они были самолетом перевезены в Москву на допрос в Следственный комитет. Ожидается, что завтра следствие будет ходатайствовать об их аресте на 2 месяца.

Помимо задержания участников ОПГ, причастных к убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата, силовики нагрянули с обысками и к председателю Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафе Белхороеву — родного дяди погибшего лидера общины баталхаджинцев. Однако ему никаких обвинений не предъявлялось.

Напомним, исполнителем убийства начальника ЦПЭ следствие считает Курейшу Картоева, также принадлежащего к общине баталхаджинцев. Ему удалось скрыться от следствия за границей, куда он выехал по поддельным документам. По одной из версий, она находится в Турции.