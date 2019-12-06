Обыски прошли в доме председателя Контрольно-счётной палаты Ингушетии и предпринимателя Хасана Полонкоева

Правоохранители Ингушетии начали обыски в доме председателя Контрольно-счётной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева в Назрани. По данным интернет-газеты «Ингушетия», Белхароев – внук почитаемого на Кавказе шейха Батал-хаджи Белхароева. И возглавляет палату с 2014 года.

Напомним, что по версии следствия, фамилия рода Белхароевых была упомянута в громком убийстве главы ЦПЭ и его брата. Как полагают правоохранители, члены влиятельной религиозной общины баталхаджинцев считали Эльджаркиева причастным к убийству правнука духовного лидера.

Ибрагима Белхароева, управлявшего общиной, расстреляли 31 декабря 2018 года. Через две недели на главу ЦПЭ было совершено первое покушение.

Также, сегодня с утра, 6 декабря, обыски прошли и в селе Сурхахи. Там правоохранители обыскивали дом известного предпринимателя Хасана Полонкоева.

Оперативное видео: организатора убийства главы ЦПЭ Ингушетии доставили на допрос в СК.

С чем связаны эти обыски, пока неизвестны. Однако, как сообщил источник «КП-Северный Кавка», сегодня, 6 декабря, в республике был проведен захват членов преступной группировки. И правоохранителям удалось задержать главного бандитской ячейки — ингушского предпринимателя Полонкоева. Кроме него задержаны еще пять его единомышленников.

Правоохранители предоставили оперативное видео с момента задержания предпринимателя Хасана Полонкоева. На кадрах – силовики ведут подозреваемого в наручниках на допрос.

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