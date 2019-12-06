Расплата за кровную месть: спецназ накрыл группировку, устранившую главу ЦПЭ Ингушетии

ФСБ, Следственный комитет, Росгвардия и МВД провели масштабную операцию в Москве и Ингушетии. Задержаны шесть членов преступной группировки, организовавшей и реализовавшей покушение, а потом и убийство главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

— Пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября текущего года — убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе СК РФ.

Убийство Ибрагима и Абдулахмеда Эльджаркиевых.

Захват членов преступной группировки проведён 6 декабря. Задержан лидер преступной ячейки — ингушский предприниматель Хасан Полонкоев, а также пять его единомышленников.

— Продолжается розыск лиц, причастных к нападению на Ибрагима Эльджаркиева, — говорится в сообщении СК.

Оперативное видео: организатора убийства главы ЦПЭ Ингушетии доставили на допрос в СК.

В первую очередь, силовики ищут непосредственного исполнителя преступления Курейшу Картоева. Киллер, по информации источников в силовых структурах, скрывается на территории Турции.

По информации другого близкого к следствию источника, кроме оперативных мероприятий в доме Полонкоева, обыски прошли в доме председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева. Сведений о его задержании нет.

Непосредственным исполнителем, по версии следствия, стал Курейша Картоев

Напомним, что мотивом убийства является кровная месть. По версии следствия, члены влиятельной религиозной общины баталхаджинцев считали Эльджаркиева причастным к убийству правнука духовного лидера. Ибрагима Белхароева, управлявшего общиной, расстреляли 31 декабря 2018 года. Через две недели на главу ЦПЭ было совершено первое покушение.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кровная месть, религиозная секта, четверо подозреваемых: убийство главы ЦПЭ Ингушетии полностью раскрыто

Убийство главы Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто. Мотив преступления — кровная месть за устранение главы влиятельного клана. Четверо подозреваемых уже задержаны. Ещё один, предполагаемый исполнитель, скрылся от правосудия в Турции (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Предполагаемый убийца главы ингушского Центра «Э» заочно арестован в Москве

Полиция распространила ориентировку на подозреваемого в убийстве начальника центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, успешного нейрохирурга Ахмеда. По данным правоохранительных органов, преступник может скрываться в Назрани, где он жил до последнего времени, или в другом населенном пункте республики (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появилось видео убийства главы центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии

Громкое убийство произошло сегодня, 2 ноября, около 18:00, на улице Академика Анохина в Москве. Неизвестные застрелили главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева (подробнее).