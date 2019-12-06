2019-12-06T13:47:06+03:00
Происшествия

Расплата за кровную месть: спецназ накрыл группировку, устранившую главу ЦПЭ Ингушетии

Задержаны шесть членов преступного сообщества [фото, видео]
Андрей ФАДЕЕВ
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2 ноября, на западе Москвы наёмный киллер расстрелял главу ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева (справа) и его брата Ахмеда2 ноября, на западе Москвы наёмный киллер расстрелял главу ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева (справа) и его брата АхмедаФото: Кадр видео
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ФСБ, Следственный комитет, Росгвардия и МВД провели масштабную операцию в Москве и Ингушетии. Задержаны шесть членов преступной группировки, организовавшей и реализовавшей покушение, а потом и убийство главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

— Пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября текущего года — убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе СК РФ.

Убийство Ибрагима и Абдулахмеда Эльджаркиевых.

Захват членов преступной группировки проведён 6 декабря. Задержан лидер преступной ячейки — ингушский предприниматель Хасан Полонкоев, а также пять его единомышленников.

— Продолжается розыск лиц, причастных к нападению на Ибрагима Эльджаркиева, — говорится в сообщении СК.

Оперативное видео: организатора убийства главы ЦПЭ Ингушетии доставили на допрос в СК.

В первую очередь, силовики ищут непосредственного исполнителя преступления Курейшу Картоева. Киллер, по информации источников в силовых структурах, скрывается на территории Турции.

По информации другого близкого к следствию источника, кроме оперативных мероприятий в доме Полонкоева, обыски прошли в доме председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева. Сведений о его задержании нет.

Непосредственным исполнителем, по версии следствия, стал Курейша Картоев

Непосредственным исполнителем, по версии следствия, стал Курейша Картоев

Напомним, что мотивом убийства является кровная месть. По версии следствия, члены влиятельной религиозной общины баталхаджинцев считали Эльджаркиева причастным к убийству правнука духовного лидера. Ибрагима Белхароева, управлявшего общиной, расстреляли 31 декабря 2018 года. Через две недели на главу ЦПЭ было совершено первое покушение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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