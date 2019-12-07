Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве главы центра "Э" по Ингушетии

Басманный суд Москвы в субботу, во второй половине дня, постановил взять под стражу Аслана Полонкоева, которого обвиняют в причастности к убийству Ибрагима Эльджаркиева, главы центра "Э" МВД Ингушетии, и его брата. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), - вынесла решение судья Наталья Дударь.

Полонкоева и еще пятерых фигурантов дела задержали в пятницу. Среди них 25-летний сын арестованного (Закре), Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхарое. Никто из них своей вины не признает. Полонкоев в группировке, как уверяет следствие, был главарем.

Сейчас по всем адресам, с которыми так или иначе связаны задержанные, проходят обыски. Кроме этого, идет розыск остальных членов ОПГ.

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