2019-12-09T11:49:44+03:00
Происшествия

«Мы детей на улицу боимся выпускать»: на Кавказе объявился живодер-снайпер

Он расстреливает котов и собак из травматического пистолета [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Мучителя боятся не только хозяева питомцев, но еще родители маленьких детейМучителя боятся не только хозяева питомцев, но еще родители маленьких детейФото: Евгения СОКОРЕВА
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В Нальчике общественники с местными бьют тревогу: неизвестный отстреливает кошек из травматического пистолета! В Instagram люди показывают раненых животных:

Вот один из пострадавших усатиков Фото: СОЦСЕТИ

Вот один из пострадавших усатиковФото: СОЦСЕТИ

- На улице Ингушская кто-то стреляет из травмата в бездомных кошек и собак, - опубликовано обращение в аккаунте волонтеров Кабардино-Балкарии. - Люди, будьте осторожны! Там гуляют маленькие дети, пуля может попасть в ребенка!

И хвостатый бедолага на фото — не единственная жертва.

- Вчера была подобрана кошка с пулей в лапе. Это не единичный случай! Пули находили и у собак, которые живут на улице рядом с домом, - добавляют очевидцы. - Мы детей на улицу боимся выпускать!

- У меня на районе тоже кто-то стреляет по животным из травмата. Не можем узнать. Кошки мои как решето! Пулька "удачно" входит в тело и обрастает мясом. А если в глаз, ухо, позвоночник попадет? Это же все — инвалид. Знаем, этим занимается кто-то из многоэтажек, - добавляет волонтер Юлия из приюта для бездомных животных «4 лапы».

Там же в Нальчике волонтеры нашли кота с отрезанным хвостом. Животному на деньги неравнодушных уже провели операцию. Личность живодера установить не удается.

18+ Коту оторвали хвост в Нальчике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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