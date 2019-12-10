Выпил — ходи пешком: Рамзан Кадыров предложил забирать машины у пьяных водителей

Рамзан Кадыров предложил изымать машины водителей повторно севших пьяными за руль в пользу государства. По словам чеченского лидера, автолюбитель, осознанно создающий опасность для общества, немногим лучше террориста.

— Я неоднократно говорил, что пьяный водитель подобен террористу. Он осознанно потребляет алкоголь, зная, что сядет за руль и поставит под угрозу жизни людей. И настаивал, что необходимо принять эффективные меры на этот счёт. Лишить его возможности повторно сесть за руль. А именно — конфисковать автомобиль, — предложил Кадыров в соцсетях.

Идея не нова: весной предложение конфисковать машины звучало в Госдуме. А спустя короткое время появилось в виде законопроекта от МВД России. Конкретики в управлении не сообщали. Ясно одно: дважды пойман на пьяном вождении — стал пешеходом. Машина отправилась с молотка, а деньги ушли в родную казну.

— Считаю инициативу МВД России правильной. Некоторые могут сказать, что слишком суровая мера. Тем, кто так считает, советую прочитать недельную сводку ДТП. В конце-концов, если закон наказывает террориста, почему человек за рулем, представляющий такую же угрозу, должен отделываться легким испугом? — резюмирует Рамзан Кадыров.

Напомним, что подобные предложения звучали в 2012, в 2014 и 2016 годах. В последний раз законопроект был существенно мягче — конфискованную машину возвращали после уплаты штрафа. Однако и он не выдержал первого чтения в Госдуме.

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