Обезоруживающая улыбка и медали на груди: «Комсомольская правда» наградила самых прекрасных леди в погонах

На работе они следователи, полицейские, дознаватели, даже спецназовцы с многолетним стажем и заслуженными наградами. Дома — прекрасные, заботливые, мягкие, любящие дочери, жены и матери. И всегда — красавицы и гордость правоохранительных органов. «Комсомольская правда» подводит итоги конкурса среди самых прекрасных представительниц силовых структур «Леди в погонах – 2019»!

Соревнование самых жгучих красоток проходило на территории Ставропольского края. Лучшую, самую достойную и очаровательную девушку выбирали читатели «КП — Северный Кавказ».

Девушки были без ума от церемонии награжденияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Девушки краснели от сотен ваших комплиментов! Читатели отмечали не только обворожительную красоту дам в форме, но и их профессиональные качества: смелость, решительность, несгибаемую силу воли. Что вдвойне приятно, ведь многие из наших конкурсанток не только прекрасны: каждый день эти девушки жертвуют личным временем, личной жизнью и рискуют ради нас и во благо Родины!

Первое место в заняла представительница УФСИН Ставропольского края. Анастасия Цамалаидзе — старший инспектор по особым поручениям отдела кадров управления. Удивительно, что характер девушки, несмотря на многолетнюю работу в службе исполнения наказаний, остался мягким и тёплым.

Анастасия Цамалаидзе на церемонии награжденияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— Кроме занятий спортом, я увлекаюсь йогой, которая развивает физически и духовно. Верю, что в этом мире все идет через любовь в сердце. Особенно если ей делиться окружающими. И каждому желаю обрести эту самую высшую веру и выбрать свой верный путь, — рассказала красавица «КП - Северный Кавказ».

Вера Анастасии в любовь более, чем оправдана — девушку знают и очень ценят. За неё голосовали буквально всем районом! Болели и поддерживали в комментариях. За месяц она набрала больше 20 тысяч голосов и безоговорочно победила с отрывом в три тысячи голосов от ближайшей преследовательницы.

Второе место досталось сотруднице Следственного комитета Ставропольского края Яна Павлова. Девушка работает на должности помощника руководителя следственного отдела по Промышленному району города Ставрополя.

Яна Павлова и генеральный директор кондитерской фабрики «Шоколенд», депутат думы Ставропольского края Валерий ЧерницовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Девушка преодолевает все трудности службы благодаря улыбке и позитивному настрою. Красавицу поддержало больше 17 тысяч человек.

Третье место заняла Инна Климова, работающая в структурах Министерства внутренних дел. Две главных страсти девушки — юриспруденция и беззащитные животные. Сначала она мечтала стать ветеринаром, но в школьные годы попав на олимпиаду по праву решилась идти в полицию.

Инна Климова (слева) на церемонии награжденияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— Мне нравится помогать людям. Даже если за это не платят. Например, на старших курсах я проводила бесплатные юридические консультации для малообеспеченных семей. Сейчас, воплотив одну из своих целей в жизнь, став леди в погонах, полицейской, я хочу воплотить вторую мечту. Открыть свой бесплатный приют для бездомных животных, — поделилась Инна.

«Комсомолькая правда» устроила для красавиц настоящий праздник. В четверг на базе исторического парка «Россия — Моя история», благодаря поддержке его руководства, прошло награждение всех участниц конкурса. Красавицам снова пришлось краснеть от сотен комплиментов. Никто не ушёл с пустыми руками — кроме дипломов и поздравлений и нашей любви, леди в погонах получили ценные призы от наших спонсоров: кондитерской фабрики «Шоколенд» и компании «Любимая шоколадница». Торты, изысканные кондитерские изделия, шоколадные туфли, а победительницам, помимо всего прочего, достались шоколадные копии знаменитого автомата Калашникова.

Посмотреть фотографии всех участниц конкурса можно по ссылке.

Участницы конкурса «Леди в погонах»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Комсомольская правда» благодарит за помощь в организации конкурса и информационную поддержку главное управление Министерства внутренних дел по Ставропольскому краю, следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ставропольскому краю и управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю!

Кроме того, за участие в мероприятии благодарим генерального директора кондитерской фабрики «Шоколенд», депутата думы Ставропольского края Валерия Черницова. И благодарим за поддержку и помощь генерального директора исторического парка «Россия — Моя история» Георгия Головина.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Леди в погонах – 2019: Голосуй за самую очаровательную участницу!

Может быть, они любят котиков и лучезарно улыбаются, когда им делают комплименты. Но на работе они — железные леди в погонах, которые защищают нашу Родину. Их очарование и мягкость могут быть надёжным орудием правосудия, ведь преступник с большей вероятностью разболтает всё, разговаривая с очаровательной леди пронизывающей его выразительным взглядом. Их работа — суровая и прекрасная ноша, которую они выбрали для себя сами (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Леди в погонах – 2019: Голосуй за самую очаровательную участницу!

Может быть, они любят котиков и лучезарно улыбаются, когда им делают комплименты. Но на работе они — железные леди в погонах, которые защищают нашу Родину. Их очарование и мягкость могут быть надёжным орудием правосудия, ведь преступник с большей вероятностью разболтает всё, разговаривая с очаровательной леди пронизывающей его выразительным взглядом. Их работа — суровая и прекрасная ноша, которую они выбрали для себя сами (подробности).