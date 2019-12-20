2019-12-20T15:19:41+03:00
Общество

"Массаж простаты - это приятно": "Руки-Базуки" позарился на славу Алексея Панина

Кирилла Терешина восхитила возможная выручка с такой популярности
Варвара АНТОНОВА
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"Я продаюсь всем, кроме геев", - говорил фрик ранее"Я продаюсь всем, кроме геев", - говорил фрик ранее
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Кирилл Терешин внезапно для фанатов своих "рук-базук" заговорил о секрете успеха киноактера Алексея Панина. Несмотря на то, что "Вазелиновый качок" считает такой пиар грязным, бесчестным, он понимает (и даже поддерживает) его стремление получить выручку. "Зато законно", - сказал фрик в своем блоге.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета

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В интернете Алексей Панин известен по спам-видео, в которых он "любит" собаку, или по роликам, где жена делает ему массаж простаты кулаком, а чуть погодя - фаллоимитатором. Терешин уверен, что во всех этих роликах играет отвергнутый актер. Блогер даже предположил, зачем он этим занимается: в первую очередь из удовольствия.

По словам фрика, массаж простаты нужен Панину для эякуляции: там есть некий нерв, нажимая на который можно достигнуть мгновенного эффекта. Однако любовь с собакой ничем иным, кроме самоприара, Терешин объяснить не смог.

Раньше фрик шокировал своим внешним видом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Раньше фрик шокировал своим внешним видомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Вазелиновый качок" также высказал версию, для чего Панин публично позорится, если с такого черного пиара нельзя получить выгоду. Терешин раскрыл подробности рынка мужской проституции. По его словам, трансгендеры получают за час интимной связи около сорока тысяч рублей. "Руки-Базуки" полагает, что Панин попал на прилавок и решил залезть выше - на витрину, чтобы увеличить свой ценник публичностью.

- Как я отношусь к Панину? Никак. Считаю это большим позором, - говорит Терешин, но затем смущенно восхищается. - Он хочет привлечь внимание, чтобы клиент пошел к нему. А за это платят приличные деньги, богато люди живут. Зато честным трудом и не нарушая закона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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