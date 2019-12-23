«Призываю Вас на поединок»: Якутский мастер спорта по мас-рестлингу бросил вызов Кадырову

К главе Чечни обратился трёхкратный чемпион Игр Дыгына (национальное многоборье), мастер спорта по мас-рестлингу и якутским прыжкам Иннокентий Макаров.

Прославленный спортсмен решил бросить вызов Рамзану Кадырову.

—Уважаемый Рамзан Ахматович, я Вас призываю на поединок по мас-рестлингу. Жду Вашего ответа, — обращается он в своем видео к чеченскому лидеру.

Дерзкий ролик опубликовали на сайте газеты «Спорт Якутии».

Согласится ли Кадыров встретиться на помосте мас-рестлинга и продемонстрировать свои силы, пока неизвестно. Иннокентий Макаров опубликовал видеообращение сегодня, 23 декабря.

Якутский мастер спорта по мас-рестлингу бросил вызов Кадырову.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко.

— Добрый вечер всем! У нас в спортивном мире пошла такая мода: все, кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой, — говорит Кадыров в видеообращении, опубликованном на страничке в Instagram. — Я тоже решил это сделать. Как думаете, где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»?

Рамзан Кадыров, кажется, совершенно серьёзен. Засвидетельствовать свой вызов он позвал президента федерации бокса Чечни и президента бойцовского клуба «Ахмат», за который Емельяненко выступал с 2016 по 2018 год. Именно тогда скандальный боец познакомился с Кадыровым.

Сколько жён у Рамзана Кадырова? 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я полон решимости»: Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни попросил публику самостоятельно выбрать: пройдёт бой по правилам бокса, или в клетке MMA (подробнее).