2019-12-23T18:02:44+03:00
Общество

«Призываю Вас на поединок»: Якутский мастер спорта по мас-рестлингу бросил вызов Кадырову

Прославленный чемпион Игр Дыгына жаждит бороться с чеченским лидером [видео]
Ася АСРЯН
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Ранее Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра ЕмельяненкоРанее Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра ЕмельяненкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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К главе Чечни обратился трёхкратный чемпион Игр Дыгына (национальное многоборье), мастер спорта по мас-рестлингу и якутским прыжкам Иннокентий Макаров.

Прославленный спортсмен решил бросить вызов Рамзану Кадырову.

—Уважаемый Рамзан Ахматович, я Вас призываю на поединок по мас-рестлингу. Жду Вашего ответа, — обращается он в своем видео к чеченскому лидеру.

Дерзкий ролик опубликовали на сайте газеты «Спорт Якутии».

Согласится ли Кадыров встретиться на помосте мас-рестлинга и продемонстрировать свои силы, пока неизвестно. Иннокентий Макаров опубликовал видеообращение сегодня, 23 декабря.

Якутский мастер спорта по мас-рестлингу бросил вызов Кадырову.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко.

— Добрый вечер всем! У нас в спортивном мире пошла такая мода: все, кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой, — говорит Кадыров в видеообращении, опубликованном на страничке в Instagram. — Я тоже решил это сделать. Как думаете, где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»?

Рамзан Кадыров, кажется, совершенно серьёзен. Засвидетельствовать свой вызов он позвал президента федерации бокса Чечни и президента бойцовского клуба «Ахмат», за который Емельяненко выступал с 2016 по 2018 год. Именно тогда скандальный боец познакомился с Кадыровым.

Сколько жён у Рамзана Кадырова?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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