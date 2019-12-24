«Выходят замуж за собак, покойников»: Кадыров выступил против закона о домашнем насилии

Пагубной европейской практикой, преследующей цель разрушения института семьи, является закон о семейно-бытовом насилии, проект которого пытаются внести в Госдуму. Об этом чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил на пресс-конференции в Грозном.

По мнению главы Чечни, попытки принять в России закон о домашнем насилии, это равносильно разрушению института семьи. В качестве аргумента Кадыров привел нынешнюю ситуацию в Европе.

— Там нет понимания обычаев, традиций, института семьи. Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются, выходят замуж за собак, покойников, женятся, не знаю на ком, — возмутился политик.

Ранее Чечня выступила против закона о семейно-бытовом насилии. В республике считают, что для защиты прав женщин и детей достаточно свода неписаных правил – адатов

— Я недавно был в Италии, мне кажется, там, у собак больше прав, чем у мужчин. Там супруг за несколько дней до того, как вступить с женой в интимную близость, должен спросить её разрешения заранее. А если нет, то супруга может написать заявление об её изнасиловании. Или если отец поставит сына в угол, повысит на него голос, тут же придут соседи. Это разве правильно? И поэтому я против этого закона, чтобы люди подслушивали в каком тоне, я говорю со своей семьей. Я считаю, что этот закон против северокавказских регионов нашей страны, — поделился с «КП- Северный Кавказ» член Общественной палаты Чечни Мусса Дунаев.