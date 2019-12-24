"Работайте, братья": Герою России, мученически погибшему от рук боевиков, установили бюст на родине

В Дагестане открыли бюст Героя России Магомеда Нурбагандова, которые является автором легендарной фразы "Работайте, братья!". Мемориал стоит около школы в Сергокалинском районе, в которой учился росгвардеец, передает пресс-служба МВД по республике.

На открытии были начальник МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин и глава МВД по Дагестану генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов.

- Магомед служил честно и достойно. В тот момент, когда пришлось выбирать, он не дрогнул и принял решение, которому посвятил себя - служение отечеству. Слова "Работайте, братья!" разлетелись по всей стране, по всему миру. Сегодня этот призыв как символ памяти Героя России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/684332" frameborder="0"></iframe> Боевики убивают Магомеда Нурбагандова.

Напомним, сотрудника управления Росгвардии Дагестана Магомед Нурбагандов погиб 10 июля 2016 года. Мужчина в компании родни отдыхал недалеко от села, в котором рос. Их поймали боевики, которые нашли у Магомеда удостоверение. Члены банды стали требовать от росгвардейца на камеру отречься от присяги и призвать других сотрудников правоохранительных органов уйти со службы. Нурбагандов ответил на это легендарной фразой "Работайте, братья!".

Видео убийства плененных выложили в сеть. После этого полицейские стали искать злоумышленников. Когда бандитов уничтожили, у них обнаружили телефон, на котором сохранился фрагмент, где Нурбагандов призывает не отступать.

21 сентября 2016 года указом Владимира Путина Магомеда посмертно удостоили звания Героя России. Награду вручили родителям мученически погибшему родителю лейтенанта. Отметим, что у Нурбагандова были жена и двое детей. Сын Героя России мечтает тоже пойти в правоохранительные органы.

Родители Магомеда Нурбагандова получают звезду Героя России. Фото: пресс-служба Кремля

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