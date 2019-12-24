«Гадала на любовь по картам»: «черная колдунья» исцеляла чеченцев церковными свечами

В Чечне продолжают «охотиться» на «ведьм и колдунов». Казалось бы, пора шарлатанам остепениться и прикрыть свою лавочку, так как за их «проклятое дело» плотно взялись богословы и правоохранители. Однако, все еще на «удочку ловцов» попадаются целители, маги и даже пожилые колдуньи.

Так, полицейские города Гудермес задержали пенсионерку, а вместе с ней магическое приданое в виде церковных свеч, камней, игральных карт и платков. Кстати, последний атрибут помогал исцелять от болезней клиентов. Нужно было лишь завязать на косынках узлы.

Церковные свечи колдунья зажигала, когда «лечила чеченцев» от гастрита, гипертонии и помогала залечивать раны после страшных аварий. В прайс-лист гадалки входили и услуги по лечению душевных травм. Так, «всемогущая» Раузан Юсупова гадала чеченским женщинам на любовь по игральным картам. И как признается, не всегда попадала «в яблочко», были и погрешности.

В беседе с силовиками и богословами она отрицала, что занималась черной магией», но потом раскаялась на камеру. Слезно пообещала, что больше не будет заниматься этой сомнительной деятельностью.

Богослов попросил гадалку «ради Аллаха искреннее покаяться в содеянном». Теперь перед правоохранителями стоит задача по проведению соответствующей работы.

Черная колдунья исцеляла чеченцев церковными свечами.

Полицейские просят жителей Чечни не обращаться к шарлатанам и тем самым не позволять им себя обманывать.

А богословы в свою очередь призывают в сложных ситуациях не бежать к гадалкам, а в молитвах обращается к Всевышнему.

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