2019-12-25T20:52:21+03:00
Спорт

Расписание трансляций Тур де Ски 2019/2020 в Швейцарии и Италии с 28 декабря по 5 января: где смотреть

Швейцария и Италия примут лыжную многодневку Тур де Ски 2019/2020. Публикуем расписание трансляций с 28 декабря по 5 января [информация обновляется]
Иван НЕТРЕБКО
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Тур де Ски 2019/2020 стартует 28 декабряТур де Ски 2019/2020 стартует 28 декабряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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28 декабря в швейцарском Ленцерхайде стартует Тур де Ски 2019/2020. Расписание трансляций уже известно. 31 декабря знаменитая лыжная многодневка переместится в Италию - часть соревнований примет Тоблах, часть - Валь-ди-Фьемме. Информация об этих трансляциях появится позже.

Состав сборной России на Тур де Ски 2019/2020 выглядит следующим образом:

Женщины: Диана Головань (Хакасия), Лидия Дуркина (Санкт-Петербург), Алиса Жамбалова (Бурятия), Анна Жеребятьева (Архангельская область), Яна Кирпиченко (Алтайский/Красноярский край), Наталья Непряева (Архангельская область), Анна Нечаевская (Татарстан).

Мужчины: Александр Большунов (Архангельская область), Андрей Ларьков (Татарстан), Артем Мальцев (Нижегородская область/ Мордовия), Андрей Мельниченко (Красноярский край), Глеб Ретивых (Тюменская область), Денис Спицов (Тюменская область), Сергей Устюгов (ХМАО-Югра), Иван Якимушкин (Тюменская область).

Расписание трансляций Тур де Ски 2019/2020 в Швейцарии и Италии с 28 декабря по 5 января (по мск)

28 декабря

Масс-старт. Свободный стиль

14:45. Женщины, 10 км (Eurosport 2)

16:15. Мужчины, 15 км (Eurosport 2)

29 декабря

Спринт. Свободный стиль

13:20. Мужчины, женщины. Финалы (Eurosport 2)

31 декабря

Гонка с раздельного старта. Свободный стиль

14:30. Мужчины, 15 км

17:00. Женщины. 10 км

1 января

Гонка преследования. Классический стиль

13:40. Женщины, 10 км

15:00. Мужчины, 15 км

3 января

Масс-старт. Классический стиль

15:15. Женщины, 10 км

17:15. Мужчины, 15 км

4 января

Спринт. Классический стиль

13:25. Мужчины, женщины. Финалы

5 января

Масс-старт в гору. 9 км. Свободный стиль

15:15. Женщины

17:15. Мужчины

ИСТОЧНИК KP.RU

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