Расписание трансляций Тур де Ски 2019/2020 в Швейцарии и Италии с 28 декабря по 5 января: где смотреть
28 декабря в швейцарском Ленцерхайде стартует Тур де Ски 2019/2020. Расписание трансляций уже известно. 31 декабря знаменитая лыжная многодневка переместится в Италию - часть соревнований примет Тоблах, часть - Валь-ди-Фьемме. Информация об этих трансляциях появится позже.
Состав сборной России на Тур де Ски 2019/2020 выглядит следующим образом:
Женщины: Диана Головань (Хакасия), Лидия Дуркина (Санкт-Петербург), Алиса Жамбалова (Бурятия), Анна Жеребятьева (Архангельская область), Яна Кирпиченко (Алтайский/Красноярский край), Наталья Непряева (Архангельская область), Анна Нечаевская (Татарстан).
Мужчины: Александр Большунов (Архангельская область), Андрей Ларьков (Татарстан), Артем Мальцев (Нижегородская область/ Мордовия), Андрей Мельниченко (Красноярский край), Глеб Ретивых (Тюменская область), Денис Спицов (Тюменская область), Сергей Устюгов (ХМАО-Югра), Иван Якимушкин (Тюменская область).
Расписание трансляций Тур де Ски 2019/2020 в Швейцарии и Италии с 28 декабря по 5 января (по мск)
28 декабря
Масс-старт. Свободный стиль
14:45. Женщины, 10 км (Eurosport 2)
16:15. Мужчины, 15 км (Eurosport 2)
29 декабря
Спринт. Свободный стиль
13:20. Мужчины, женщины. Финалы (Eurosport 2)
31 декабря
Гонка с раздельного старта. Свободный стиль
14:30. Мужчины, 15 км
17:00. Женщины. 10 км
1 января
Гонка преследования. Классический стиль
13:40. Женщины, 10 км
15:00. Мужчины, 15 км
3 января
Масс-старт. Классический стиль
15:15. Женщины, 10 км
17:15. Мужчины, 15 км
4 января
Спринт. Классический стиль
13:25. Мужчины, женщины. Финалы
5 января
Масс-старт в гору. 9 км. Свободный стиль
15:15. Женщины
17:15. Мужчины
ИСТОЧНИК KP.RU