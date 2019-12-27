Расписание трансляций Турне четырех трамплинов 2019/2020 в Германии и Австрии с 28 декабря по 6 января: где смотреть
Какая главная новогодняя традиция? Украшать елку? Готовить тазик оливье? Запускать салюты? Если задать этот вопрос поклонникам зимних видов спорта, они скажут - конечно же, смотреть «Турне четырех трамплинов» 2019/2020. В этом сезоне одно из наиболее престижных и популярных соревнований по прыжкам с трамплина на лыжах стартует 28 декабря в немецком Оберстдорфе. Второй этап примет Гармиш-Партенкирхен, после чего спортсмены переберутся в Австрию. Третий этап состоится в Инсбруке. Завершатся соревнования 6 января в Бишофсхофене.
Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов» 2019/2020 в Германии и Австрии. 28 декабря - 6 января
Первый этап. Оберстдорф
28 декабря, суббота. Квалификация с 18:30
29 декабря, воскресенье. Начало первой попытки с 19:30
Второй этап. Гармиш
31 декабря, вторник. Квалификация с 16:00
1 января, среда. Начало первой попытки с 16:00
Третий этап. Инсбрук
3 января, пятница. Квалификация с 16:00
4 января, суббота. Начало первой попытки с 16:00
Четвертый этап. Бишофсхофен
5 января, воскресенье. Квалификация с 18:30
6 января, понедельник. Начало первой попытки с 19:15
Все соревнования в прямом эфире покажет телеканал Eurosport. Информация о трансляциях в записи появится позже.
КСТАТИ
В эти же числа проходят другие популярные соревнования - лыжная многодневка Тур де Ски 2019/2020. Раписание смотрите по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU