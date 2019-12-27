2019-12-27T22:24:45+03:00
Спорт

Расписание трансляций Турне четырех трамплинов 2019/2020 в Германии и Австрии с 28 декабря по 6 января: где смотреть

28 декабря - 6 января состоятся Турне четырех трамплинов 2019/2020. Расписание трансляций уже опубликовано [информация обновляется]
Иван НЕТРЕБКО
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Турне четырех трамплинов 2019/2020 пройдет в Германии и АвстрииТурне четырех трамплинов 2019/2020 пройдет в Германии и АвстрииФото: REUTERS
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Какая главная новогодняя традиция? Украшать елку? Готовить тазик оливье? Запускать салюты? Если задать этот вопрос поклонникам зимних видов спорта, они скажут - конечно же, смотреть «Турне четырех трамплинов» 2019/2020. В этом сезоне одно из наиболее престижных и популярных соревнований по прыжкам с трамплина на лыжах стартует 28 декабря в немецком Оберстдорфе. Второй этап примет Гармиш-Партенкирхен, после чего спортсмены переберутся в Австрию. Третий этап состоится в Инсбруке. Завершатся соревнования 6 января в Бишофсхофене.

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов» 2019/2020 в Германии и Австрии. 28 декабря - 6 января

Первый этап. Оберстдорф

28 декабря, суббота. Квалификация с 18:30

29 декабря, воскресенье. Начало первой попытки с 19:30

Второй этап. Гармиш

31 декабря, вторник. Квалификация с 16:00

1 января, среда. Начало первой попытки с 16:00

Третий этап. Инсбрук

3 января, пятница. Квалификация с 16:00

4 января, суббота. Начало первой попытки с 16:00

Четвертый этап. Бишофсхофен

5 января, воскресенье. Квалификация с 18:30

6 января, понедельник. Начало первой попытки с 19:15

Все соревнования в прямом эфире покажет телеканал Eurosport. Информация о трансляциях в записи появится позже.

КСТАТИ

В эти же числа проходят другие популярные соревнования - лыжная многодневка Тур де Ски 2019/2020. Раписание смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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