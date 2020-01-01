После кровавого нападения на пост ДПС в Ингушетии проходят обыски по месту работы бандита
Силовики обыскали центр культурного развития в ингушском Магасе. По предварительным данным, там трудился один из бандитов, напавших на пост ДПС, Ахмед Имагожев. Кстати, директором учреждения - отец второго злоумышленника, 18-летнего Микаила Мизиева, сообщает «Интерфакс».
Также правоохранителям удалось установить владельца автомобиля, на котором бандиты совершили нападение на пост. Имагожев и Мизиев подъехали на отечественной легковушке «Lada Granta».
На ней они сбили сотрудника ДПС на посту близ дороги в Магас. Выяснилось, что владелец машины - 48-летний Изнаур Мизиев. Мужчина – уроженец Чеченской Республики, но прописан в ингушском городе Сунжа.
Сообщается, что хозяин легковушки может быть близким родственником одного из нападавших, 18-летнего Микаила Мизиева. Известно также, что один из пострадавших работал наркополицейским.
Нападение на пост ДПС в Ингушетии: фанатики с ножами бегут добивать сбитых полицейских.
Напомним, инцидент произошел 31 декабря. Фанатики атаковали пост ДПС рядом со столицей Ингушетии — городом Магас. Разогнавшись на машине, они сбили двух сотрудников, выскочили из машины и бросились их добивать. Третий полицейский выхватил пистолет и попытался защитить коллег. Он убил на месте первого боевика и ранил второго. Позже скончался второй полицейский.
Уже установлены личности нападавших — это 18-летний Микаил Мизиев и 22-летний Ахмед Имагожев. Последний является мастером спорта и осенью выиграл всероссийский турнир по армрестлингу. Оба преступника присягнули на верность запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство».
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ИСТОЧНИК KP.RU