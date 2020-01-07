Земляки репетировали ее похороны: в тюрьму загремел первый «охотник» на дагестанскую порнозвезду Kira Queen

Первый «охотник» на дагестанскую порнозвезду Аду Махачеву — в порноиндустрии знаменита как Kira Queen, загремел в тюрьму. В Бельгии вычислили: 50-летний Шамиль Маликов — известный в интернете блогер Шамиль Скайповский, призывал расправиться с актрисой.

Маликов тоже в свое время бежал из Дагестана в Европу. Где, как оказалось, терроризировал семью, грозился убить не только Аду, но еще сына, принявшего буддизм, и других «врагов ислама». За угрозы «устроить джихад» суд в Антверпене посадил Шамиля на 5 лет.

Известно еще, что в его телефоне полицейские нашли серию фотографий с флагами запрещенной в России международной террористической организации «ИГИЛ». И почти 500 роликов, где проклинают христиан, неверующих. На сотне таких Маликов лично заявляет, что евреи, последователи суфизма и шиизма прокляты, и всем им «гореть в аду». А на одном из видео говорит даже, что для мусульман была бы лучше победа Гитлера в Великой Отечественной войне.

Ада признавалась, что грудь у нее натуральная, зато ушки она "подправила"Фото: СОЦСЕТИ

Порноактриса, как узнала «КП-Северный Кавказ», все так же популярна. И даже ведет свой сайт, где выкладывает эротические фотосеты, видео «18+», «шоу с веб-камеры» и много еще интересного.

- Привет, мои котята! Если вы цените естественную красоту, гламурный стиль и изысканную сексуальность, вы попали по адресу, - пишет Kira гостям сайта. - Заходите внутрь, наслаждайтесь моими чувственными сольными сценами.

Venus Berlin 2019. Международная выставка эротики в БерлинеФото: СОЦСЕТИ

Живет красотка, если верить ее аккаунту «ВКонтакте», в Будапеште. Карьеру начала еще в 2011-м. Сперва в России. Потом бежала от проклятий и угроз в Европу. Где добилась своего и теперь купается в славе. Может похвастаться титулами «Лучшая модель года Стифии» и «Мисс Большая грудь». Номинациями и наградой «DDF Awаrd». Завсегдатая порно вечеринок. Была даже девушкой года для «ModelCentro». И своими фото украшала спорткары на гонках «Gumball3000».

Напомним, земляки не просто осуждают Аду. Ненавидят! И настолько, что устраивали даже репетицию ее похорон. В сети гуляло видео, на котором звезду Kira Queen, якобы закопали после расстрела:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/653438" frameborder="0"></iframe> Сцена расправы над порноактрисой.

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